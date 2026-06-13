زراعة كفر الشيخ تكثف جولاتها لمتابعة صرف الأسمدة الصيفية.. صور

أجرى المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اليوم، جولة ميدانية مكثفة شملت عدة مراكز وجمعيات زراعية بمختلف القطاعات شملت جمعيات حازق، الهمة بقطاع الائتمان، وجمعيات مصرب الجرن، حازق التابعة للإصلاح الزراعي، جمعية السعادة بمركز مطوبس بالإضافة إلى مركز فوة والحامول.

حرص وكيل الوزارة، خلال الجولة الميدانية، على مراجعة الدفاتر المخزنية ومقارنتها فعليا بالكميات المتوفرة على منظومة كارت الفلاح لضمان الشفافية، والتحقق من مدى الالتزام بالمعايير المقررة لصرف مستلزمات الإنتاج والمحاصيل الصيفية وفقاً للحصر الفعلي.

وشدد على التوجيه بحل أي مشكلات تقنية تواجه المزارعين أثناء استخدام "كارت الفلاح" فوراً لمنع تعطل عملية الصرف، وإلزام كافة الجمعيات الزراعية بالإعلان عن أسعار الأسمدة المدعمة والكميات المتوفرة في مكان ظاهر وواضح لجميع المزارعين.