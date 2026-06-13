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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس «كفر الشيخ الأزهرية» يتابع امتحانات الفيزياء للثانوية بلجان فوة ودسوق

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية
محمود زيدان

واصل الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، متابعاته الميدانية لسير أعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية.

وتفقد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية عددًا من لجان الامتحانات بإدارتي فوه ودسوق التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال أداء امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمي.

واستهل رئيس المنطقة جولته بمتابعة مجمع لجان البنين والفتيات بلجنة فوة الثانوية المشتركة، والتي تضم 207 طلاب وطالبات من معاهد بنين وفتيات فوة والسالمية الثانوي، ثم توجه لمتابعة مجمع لجنة محلة دياي الثانوي بنين والمنعقدة بمعهد فتيات دسوق الإعدادي، والتي تضم 166 طالبًا من معاهد محلة أبو علي ومحلة دياي وسنهور المدينة الثانوي بنين.

 كما تابع أعمال لجنة فتيات دسوق الثانوي التي تعقد بذات المعهد، وتضم 290 طالبة من معاهد فتيات النوايجة وشباس الملح والبياض وأبو زيادة الثانوي.

وخلال جولته، حرص رئيس المنطقة، على متابعة إجراءات التأمين الشامل للجان من الداخل والخارج، والتأكد من الالتزام بضوابط فض مظاريف نماذج البوكليت داخل الكنترولات الفرعية، فضلًا عن التأكد من تواجد الموجهين قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، ومتابعة استقبال الطلاب والطالبات وتوفير وسائل التهوية والمياه المبردة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة. كما شدد على ضرورة توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في أجواء مستقرة تحقق لهم أقصى درجات الراحة.

واطلع رئيس المنطقة على احتياجات اللجان والعاملين بها، موجّهًا مديري إدارتي فوه ودسوق التعليمية الأزهرية بسرعة استكمال أي احتياجات أو مستلزمات قد تتطلبها اللجان حتى انتهاء أعمال الامتحانات، كما التقى بأعضاء اللجان ومساعديهم، مؤكدًا أهمية التعاون والإخلاص في أداء العمل والالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لسير الامتحانات.

وأكد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة ضرورة الحفاظ على الانضباط داخل اللجان ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الذكية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة تتابع سير الامتحانات على مدار الساعة، وتتلقى أي ملاحظات أو استفسارات للعمل على حلها فورًا بما يضمن انتظام العملية الامتحانية دون معوقات.

أخبار كفر الشيخ رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية كفر الشيخ الأزهرية الثانوية الأزهرية

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