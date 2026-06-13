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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ يعلن غلق عيادة أسنان لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، غلق عيادة أسنان غلقًا إداريًا، وذلك بناءً على مذكرة إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، وفي إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل.

 جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة، وممثلي إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، الدكتور يارا مدحت، والدكتور محمود الفقي، والدكتور عبدالله هلال، تحت إشراف الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن قرار الغلق جاء استنادًا إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له، ووفقًا لما أسفرت عنه أعمال المرور والتفتيش من وجود مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى داخل المنشأة الطبية، بما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالتعاون مع إدارة البيئة تواصل تنفيذ حملات التفتيش والرقابة الدورية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي مخالفات والتأكد من تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أنه لن يتم التهاون مع أي منشأة طبية تخالف الاشتراطات أو تمثل خطرًا على صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة لأهالي المحافظة.

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