محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف شارع الفتح بـ فوة.. صور

تابع المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف شارع الفتح بمدينة فوة، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026، وذلك تحت إشراف محمد ضبعون، رئيس مركز ومدينة فوه، والمهندس عبد الوهاب الفقي مدير عام مديرية الطرق والمهندس حسن العرجاوي مدير مشروع الرصف الإنتاجي، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالينا.

أكد محافظ كفر الشيخ أن أعمال الرصف تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة وتحقيق أعلى معدلات الجودة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

أضاف محافظ كفرالشيخ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير الشوارع والطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يحقق السيولة المرورية، ويعزز جودة الحياة لأهالينا.