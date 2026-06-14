تركيب 63 عمود إنارة و126 كشافًا حديثًا بطريق صبري القاضي في كفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بطريق صبري القاضي، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة كفر الشيخ.

وشهدت الأعمال الانتهاء من تركيب عدد 63 عمود إنارة حديثًا بطريق صبري القاضي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026، فضلاً عن الانتهاء من تركيب جميع الكشافات الخاصة بالأعمدة الجديدة، في إطار خطة تطوير منظومة الإنارة العامة واستمرارًا لأعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي».

وتتميز الأعمدة الجديدة بتركيب كشافات حديثة تسهم في رفع كفاءة الإضاءة وتحسين الرؤية الليلية على امتداد الطريق، بما يدعم تحقيق السيولة المرورية ورفع معدلات الأمان للمواطنين والمركبات، فضلًا عن تحسين المظهر الحضاري لأحد أهم المحاور بمدينة كفر الشيخ.

وفي الوقت ذاته، تتواصل أعمال فرد ومد وشد الكابلات والأسلاك الخاصة بالأعمدة الجديدة، تمهيدًا للانتهاء من أعمال التوصيل والتشغيل ودخول منظومة الإنارة الخدمة بالكامل خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الدولة لتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف محمد زكريا رئيس حي غرب، ومتابعة رضا سعد مسؤول الإنارة بالحي.