بعثة مصر للشطرنج تغادر إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم

غادرت بعثة المنتخب المصري للشطرنج إلى إيطاليا؛ للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 14 و16 و 18 سنةـ والمقرر إقامتها في مدينة مونتسيلفانو، خلال الفترة من 14 إلى 27 يونيو 2026.

وتخوض مصر منافسات بطولة العالم للناشئين بـ 6 لاعبين، وفق الشروط الصادرة من الاتحاد الدولي للعبة، وهم:

- في مرحلة الـ 14 سنة: “إياد طارق الحسيني، ذكاء أحمد محمد”.

- في منافسات تحت 16 سنة: “فريد تامر وجيه، رغد علاء الدين”.

- في منافسات تحت 18 سنة: “محمود محمد عابدين، جوي روماني”.

ويترأس بعثة منتخب مصر للناشئين للشطرنج اللواء أحمد فهمي عضو مجلس الإدارة، وعلى رأس الجهاز الفني الكابتن محمود رشدي.

وقال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن مشاركة المنتخب المصري في بطولة العالم للناشئين تأتي في إطار خطة الاتحاد للاهتمام بالمواهب الواعدة وإعداد جيل قادر على المنافسة في المحافل الدولية الكبرى، مؤكدًا أن اللاعبين المشاركين قدموا مستويات مميزة خلال الفترة الماضية واستحقوا تمثيل مصر في هذا الحدث العالمي.

وأضاف أن الاتحاد المصري للشطرنج حرص على توفير جميع سبل الدعم الفني والإداري للبعثة قبل السفر، من خلال برامج إعداد مكثفة ومعسكرات تدريبية تهدف إلى رفع الجاهزية الذهنية والفنية للاعبين، مشيرا إلى أن الاحتكاك بأفضل لاعبي العالم في هذه المرحلة السنية يمثل فرصة مهمة لاكتساب الخبرات وتطوير المستوى.

وأوضح عمارة أن الشطرنج المصري يمتلك قاعدة قوية من الناشئين القادرين على تحقيق نتائج مشرفة خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل وفق استراتيجية طويلة المدى لاكتشاف المواهب وصقلها بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للشطرنج تصريحاته بالتأكيد على ثقته في أفراد البعثة والجهاز الفني، متمنيا للاعبين تقديم أداء يعكس تطور الشطرنج المصري، وتحقيق نتائج تليق باسم مصر في بطولة العالم.