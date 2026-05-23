منتخب مصر للشطرنج للناشئين يتوج ب 14 ميداليه في كاس افريقيا

توج المنتخب المصري للشطرنج للناشئين ب 14 ميدالية متنوعة والمركز الأول وكأس بطولة أفريقيا للناشئين و التي أقيمت فى أوغندا خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو الجاري.

تألقت بعثة الفراعنة خلال منافسات البطولة الأفريقية للفئات العمرية من 8 إلى 18 عام حيث حقق أبطال مصر 8 ميداليات ذهب و4

ميداليات فضة و2 ميدالية برونز من خلال المشاركة بـ 12 لاعبا ولاعبة بمختلف المراحل السنية.

وتوج فارس أحمد مصطفى مرحلة 18 سنة بالمركز الأول والميدالية الذهبية ورغد علاء الدين مرحلة 18 سنة بنات المركز الثالث والميدالية البرونزية.

كما حصد أحمد محمد قنديل مرحلة 18 سنة المركز الأول و الميدالية الذهبية وفي منافسات الشطرنج الكلاسيك حصد زين الدين محمود مرحلة 8 سنوات الميدالية الذهبية وفاطمة سعيد توفيق مرحلة 10 سنوات الميدالية الذهبية كما حصد حمزة أحمد عزت مرحلة 10 سنوات الميدالية الذهبية وفارس أحمد مصطفى مرحلة 14 سنة الميدالية الذهبية وجنى محمد زكي مرحلة 18 سنة بنات الميدالية الذهبية وأحمد محمد قنديل مرحلة 18 سنة الميدالية الذهبية.

كما حصدت غيداء أحمد محمد مرحلة 12 سنة بنات الميدالية الفضية وذكاء أحمد محمد مرحلة 14 سنة بنات الميدالية الفضية ورغد علاء الدين مرحلة 16 سنة بنات الميدالية الفضية وإياد طارق الحسيني مرحلة 18 سنة الميدالية الذهبية بينما حصد ياسين أحمد جمال الدين مرحلة 16 سنة المركز الثالث والميدالية البرونزية.