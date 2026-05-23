أحمد طارق: "محمد شوقي" كلمة السر في نجاح زد

أكد أحمد طارق لاعب نادي زد، أن فريقه لم يكن بعيدًا عن التواجد ضمن السبعة الكبار في الدوري، مشددًا على أنهم قدموا موسمًا جيدًا، ووصلوا لنهائي بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر، ومقدمًا شكره لجميع مسؤولي النادي على كل ما قدموه للفريق.

وتابع "طارق" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم": نظام الدوري الجديد جيد للغاية، يمنح دوافع أكثر لكل الفرق من أجل التواجد في مجموعة البطل.

وأضاف: فرق كثيرة كانت تحارب من أجل التواجد ضمن السبعة الكبار أبرزهم زد ووادي دجلة، وفرق آخرى كانت تستحق التواجد، الموسم الحالي من أقوى المواسم في بطولة الدوري خلال السنوات الأخيرة.

وواصل: كنت أتمنى تواجدنا ووادي دجلة ضمن السبعة الكبار، دجلة فريق كبير ومنظم ولديهم مدير فني على أعلى مستوى، كانوا يستحقون التواجد ضمن السبعة الكبار مثلنا.

واختتم أحمد طارق حديثه: زد هذا الموسم كان فريقًا جماعيًا مميزًا، قدمنا أداءً رائعًا وشكلًا جيدًا، هدفنا الوحيد كان الفوز في كل المباريات مهما كان اسم المنافس وعدم تقبل الخسارة، وهذا ما زرعه فينا المدير الفني محمد شوقي.