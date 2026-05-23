كريستيانو ورجالة الزمالك.. خالد الغندور يعلق على لقاء كأس السوبر

شارك الإعلامي خالد الغندور، منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "كأس السوبر المصري السعودي بين النصر بقيادة كريستيانو رونالدو والزمالك بقيادة اللاعيبة الرجالة والجهاز الفني المميز في وجود جماهير وفية للزمالك والنصر بإذن الله".

ونجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في كتابة فصل جديد من مسيرته التاريخية، بعدما قاد فريق النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، محققًا بذلك أول بطولة رسمية له بقميص النادي منذ انضمامه إلى صفوفه.

ويحمل هذا التتويج أهمية كبيرة في مشوار رونالدو، خاصة أنه جاء بعد فترة من المحاولات والمنافسة القوية على مختلف البطولات المحلية والقارية، ليؤكد النجم البرتغالي قدرته على صناعة الفارق وقيادة فريقه نحو منصات التتويج، رغم تقدمه في العمر واستمرار الضغوط الجماهيرية والإعلامية المحيطة به.