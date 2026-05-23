قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صلاة عيد الأضحى في جميع محافظات مصر
استقرار العملات الأجنبية .. الدولار 52.86 جنيه واليورو بـ61.35 جنيه
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن نشاط مشبوه بخليج عدن
بعد إطلاق البرنامج| كل ما تريد معرفته عن تطبيق الهوية الرقمية.. ورابط التحميل
مدبولي يتفقد تنفيذ تطوير ورفع كفاءة منطقتي الأهرامات ونزلة السمان
بيان رسمي.. جماهير الزمالك تنجح في حل إحدى قضايا القيد خلال 24 ساعة
الإفتاء: يجب على المضحى ألا يقوم بالنحر إذا لم يكن مؤهلًا مدربًا
قبل عيد الأضحى .. المحافظ يفتتح تطوير ورفع كفاءة مجزر سوهاج العمومي
خوفًا من إيبولا.. البيت الأبيض يؤكد ضرورة عزل المنتخب الكونغولي قبل كأس العالم
تراجع عيار 21 في الصاغة.. انخفض 15جنيهًا خلال تعاملات اليوم السبت
ميسي أم رونالدو؟.. مقارنة نارية قبل الفصل الأخير في مونديال 2026
رسميًا.. إعلان قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع الجاهزية بجميع المرافق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استعداد المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة، باستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة العيد.

ووجه محافظ الدقهلية باستمرار التنسيق بين مديرية الأوقاف والجهات المعنية لترتيب ساحات صلاة العيد المخصصة والمعتمدة، والتأكد من صيانة ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إليها، فضلاً عن رفع مستوى النظافة العامة، وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة الإشغالات يومياً من الشوارع والأحياء السكنية والحدائق والمتنزهات، حفاظاً على المظهر الحضاري.

وشدد محافظ الدقهلية  على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالانتهاء من تجهيز واستعداد الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال الرواد وتوفير سبل الراحة والرعاية لهم، مع تكثيف حملات النظافة والتجميل داخلها وحولها بجميع المدن والمراكز.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة بالمستشفيات وأقسام الطوارئ، وتواجد نوبات عمل على مدار 24 ساعة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ووحدات الرعاية الأساسية، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات وأدوية الطوارئ، ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف، وتنظيم نوبات العمل ببنك الدم لتوفير فصائل الدم .

وفيما يخص المرافق، شدد المحافظ على توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين مرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وأكد على انتهاء المجازر من تجهيزاتها لاستقبال رؤوس الماشية، وإجراء الفحص البيطري اللازم وذبح الأضاحي، وتقديم خدماتها للمواطنين والجزارين طوال أيام العيد ومنع أي أعمال ذبح خارج المجازر المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حفاظا على البيئة والمظهر الحضاري للشوارع.

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتواجد نوبات عمل بالمركز الرئيسي وفي كل محطة، وعمل ورديات صيانة وإصلاح أعطال على مدار الساعة، وإنشاء غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً، مع التأكد من توافر المياه خاصة للمستشفيات والمخابز والمرافق العامة ودورات المياه، كما وجه، رئيس شركة الكهرباء بالمتابعة المستمرة لعمل الورديات لجميع العاملين، وتجهيز وحدات طوارئ ومحولات متنقلة بالمنشآت الحيوية والمستشفيات.

وأكد المحافظ على التنسيق بين الأجهزة الرقابية، الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، لتكثيف الحملات على الأسواق ومحال الجزارة واللحوم والدواجن ومنافذ السلع، للتأكد من صلاحية السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة لمستلزمات العيد.

ووجه  وكيل وزارة التموين بتشديد الرقابة على المخابز ومنافذ التوزيع لتوفير رغيف الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة وبالكميات الكافية، مع المتابعة اليومية لمنافذ بيع السلع الغذائية والأسواق والمعارض الدائمة.

كما وجه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة والتجميل على مدار الساعة، والاهتمام بالحدائق والمتنزهات، وإدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة، والتنسيق الكامل بين إدارة المرور والمواقف لمتابعة انتظام حركة المواصلات العامة وتحقيق السيولة المرورية.

وكلف المحافظ بمتابعة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، والتصدي لها وتنفيذ الإزالة الفورية في مهدها، بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية وجهات الولاية، فضلا عن تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية لمواجهة أي طوارئ، على أن يتم الإعلان عن أرقام تلك الغرف في أماكن واضحة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة في مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات، للتواصل مع المواطنين وحل شكواهم على مدار 24 ساعة.

وأضاف المحافظ أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم 114، والأرقام التالية: 
0502316644 
0502314880 
0502327792 
من الهاتف الأرضي أو المحمول، لتلقي الشكاوى والإقتراحات، والإبلاغ عن أي مخالفات.

الدقهليه محافظه محافظ عيد الاضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

فتاة توفت بعد فسخ قرانها

قصة فتاة رحلت بعد فسخ عقد قرانها تثير الجدل.. هل تعرضت لأزمة نفسية؟

إيفانكا ترامب

محاولة اغتـ.يال فاشلة لـ إيفانكا ترامب ردا على مقتـ.ل خامنئي

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

افشة

مفاجأة في الأهلي لصاحب القاضية.. قرار مثير بشأن مستقبل أفشة

فقيد عزبة الأحمر

كان يستعد للزفاف ..وفاة شاب بمطار شرم الشيخ عقب عودته من السعودية

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

موسم الحج

موسم الحج هذا العام الأكثر تنظيمًا وتشديدًا في الإجراءات والخدمات

أرشيفية

بعد وصول الطماطم إلى 70 جنيهًا.. خبير يكشف حقيقة تسبب التصدير في الأزمة

أرشيفية

مصر تهدر ثلث إنتاج الطماطم.. أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة

بالصور

لوك مختلف.. نيللي كريم تخطف الأنظار بظهورها

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالأكاديمية العسكرية

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية

فستان لافت.. سارة سلامة تستعرض جمالها في إطلالة جديدة

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لامع.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد