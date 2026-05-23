انتشال جثتي طفلتين غرقتا في إحدى الترع بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج طفلتين في العقد الاول من عمرهما عثر عليهما غرقا بمياه ترعة دكرنس بمحافظة الدقهلية ، وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة دكرنس من بعض الأهالي بالعثور على جثتين لطفلتين غرقا بمياه ترعة دكرنس.



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثتين لطفلتين في العقد الاولي من عمرهما غرقا ويرتدين ملابسهن كاملة.

تم انتشال الجثامين عن طريق قوات الإنقاذ النهري وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف هويتهما وملابسات الواقعة.

وتم نقل الجثامين الى مستشفى دكرنس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .