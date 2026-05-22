انقلب بهن التروسيكل ..إصابة 5 فتيات في حادث بالدقهلية

أصيبت 5 فتيات في حادث انقلاب تروسيكل علي طريق السلام -المنزلة بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل على طريق السلام -المنزلة ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص



انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث ، وتبين أصابة كلا من

روان رمضان السيد. 14 عاما بكدمات بالجسم و خدوش بالوجه؛, ملك حندق محمد. 22 عاما كدمات بالظهر..كاميليا طارق محمد. 22 عاما كدمات بالظهر ونسرين محمد إبراهيم. 32 عاما خدوش بالوجه

و ملك محمد إبراهيم. 17. عاما خدوش بالوجه

تم نقلهن إلى مستشفى المنزلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.