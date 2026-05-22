كان دائم التعدي عليها.. تفاصيل جديدة بواقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بـ طوخ

كشفت تحريات مباحث مركز شرطة طوخ تفاصيل واقعة مقتل ربة منزل إثر تعرضها لطعنة قاتلة بالوريد الخلفي بالرقبة على يد زوجها بسبب خلافات زوجية بينهما، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وأوضحت التحريات أن المتهم إسلام. ع، 27 عامًا، كان دائم التعدي على زوجته أمنية. ع، 21 عامًا، مقيمة بقرية السيفا، والدخول معها في مشاجرات متكررة، كما تبين أن المجني عليها سبق وتعرضت للضرب في واقعة سابقة، ما تسبب في إصابتها بعينها وحدوث تأثير على الشبكية.

وأضافت التحريات أن المجني عليها تركت طفلين، الأول يُدعى رحيم ويبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، ورضيعة تُدعى رحمة تبلغ من العمر 6 أشهر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

وكانت شهدت قرية السيفا بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، جريمة مأساوية هزّت الأهالي، بعدما أقدم أحد الأشخاص على إنهاء حياة زوجته ذبحا داخل المنزل، إثر نشوب خلافات بينهما تطورت إلى واقعة قتل.

وعقب الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم في وقت قياسي، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات وأسباب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بقيام شخص بالتخلص من زوجته ذبحا بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين زوج وزوجته داخل مسكنهما، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، انتهت بقيام الزوج بالتعدي عليها وذبحها، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة معاوني رئيس مباحث مركز شرطة طوخ تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.