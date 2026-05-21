طوارئ واستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالقليوبية

رفعت محافظة القليوبية حالة القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.



وقال الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أنه تم توجيه بسرعة تجهيز ساحات ومساجد صلاة العيد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف والأجهزة الأمنية، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد والطرق المؤدية إليها، بما يضمن توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين أثناء أداء الشعائر.



وأكد المحافظ على تكثيف الحملات المرورية وتأمين الحدائق والمتنزهات العامة والمناطق الحيوية، إلى جانب متابعة انتظام حركة المواصلات الداخلية والخارجية ومنع أي استغلال للمواطنين خلال فترة الإجازة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي الملف الصحي والبيئي، وجّه المحافظ مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير الأطقم الطبية والأدوية اللازمة، فيما كلف مديرية الطب البيطري بالمرور المستمر على المجازر والتأكد من جاهزيتها الكاملة، مؤكدًا أن الذبح داخل المجازر الحكومية سيكون مجانيًا طوال أيام العيد، مع منع الذبح العشوائي خارج المجازر حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.



كما أكد المحافظ استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية، مع التوسع في إقامة الشوادر والمعارض ومنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.