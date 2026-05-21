الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لو هتسافر.. اعرف تفاصيل غلق كوبري قصر النيل وتأثيراته المرورية في القاهرة

منار عبد العظيم

تشهد القاهرة الكبرى حالة مرورية مستقرة نسبيًا اليوم، الخميس، مع تسجيل سيولة واضحة في أغلب المحاور والطرق الرئيسية، بالتزامن مع اقتراب الإجازات الرسمية وبدء استعداد المواطنين للسفر إلى المحافظات. 

تأتي هذه التطورات ضمن متابعة دقيقة من الإدارة العامة للمرور، التي تكثف جهودها لضبط الحركة المرورية وتقليل الكثافات، خاصة في أوقات الذروة.

الحالة المرورية اليوم في القاهرة الكبرى

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، لـ"صدى البلد" أن الشوارع الرئيسية بالقاهرة تشهد انسيابية ملحوظة، مع وجود بعض الكثافات الخفيفة في مناطق محدودة فقط، مثل:

محيط المدارس والجامعات.

المناطق القريبة من المصالح الحكومية.

بعض المحاور الحيوية خلال أوقات الذروة.

وتأتي هذه الكثافات نتيجة الحركة اليومية المعتادة للمواطنين، دون وجود أزمات مرورية حادة تؤثر على السيولة العامة.

متابعة مكثفة من غرف العمليات

وقال هشام: “تواصل غرف عمليات الإدارة العامة للمرور عملها على مدار الساعة لمتابعة الطرق السريعة، والصحراوية، والزراعية”.

يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة حركة السفر من القاهرة إلى المحافظات، حيث يتم نشر فرق تدخل سريع للتعامل مع أي طارئ مروري قد يحدث على الطرق.

قرار غلق كوبري قصر النيل

وأضاف أن الجهات المختصة أعلنت عن تنفيذ غلق جزئي لكوبري قصر النيل، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية.

تفاصيل الغلق

يبدأ الغلق: الساعة 8 مساء اليوم.

ينتهي: الساعة 2 ظهر غدٍ، الجمعة.

السبب: أعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة.

التحويلات المرورية

تحويل السيارات إلى كوبري 6 أكتوبر.

دعم الحركة المرورية بعلامات إرشادية واضحة.

انتشار مكثف لرجال المرور في محيط المنطقة.

بدائل مرورية مقترحة للسائقين

ضمن جهود تخفيف الضغط على الطرق، تم توجيه السائقين لاستخدام بعض البدائل، أبرزها:

شارع الملك فيصل.

شارع ترسا.

وذلك كبدائل لشارع الهرم الذي يشهد أعمال إنشاء مترو الأنفاق وما يصاحبها من إغلاقات جزئية.

 

تعليمات ونصائح هامة للسائقين

شدد خبير المرور على ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات المهمة، أبرزها:

الالتزام بالسرعات القانونية:

داخل المدن: من 40 إلى 60 كم/س

الطرق السريعة: من 100 إلى 120 كم/س

تجهيز السيارة قبل السفر:

التأكد من مستوى الزيوت.

فحص الفرامل.

مراجعة مياه التبريد.

وجود طفاية حريق.

وجود مثلث عاكس.

حقيبة إسعافات أولية.

مخالفات مرورية وتحذيرات

وأشار إلى أن التقارير المرورية كشفت عن رصد أعداد كبيرة من المخالفات يوميًا، حيث يتم تسجيل ما بين 120 و130 ألف مخالفة يوميًا، وضبط حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وأكد أن هذه السلوكيات تمثل خطرًا مباشرًا على حياة السائقين والمواطنين، ويتم التعامل معها بحزم وفق القانون.

