غلق كلي أعلى الطريق الدائري محور المنيب في الاتجاهين بالتبادل لمدة يومين

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وتنفيذ أعمال رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري المشاة بمحطة المريوطية تحديدًا أعلى الطريق الدائري محور المنيب في الاتجاهين بالتبادل.

وتنوه محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي أعلى الطريق الدائري محور المنيب في الاتجاهين بالتبادل وذلك لمدة يومين على مرحلتين على النحو التالي:

أولاً: المرحلة الأولى

أعلى الطريق الدائري بالاتجاه القادم من الطريق السياحي.

يتم تنفيذ الأعمال يوم الجمعة الموافق ٨ / ٥ / ٢٠٢٦ .

تبدأ الأعمال في تمام الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة ٦ صباحاً .

ثانيًا: المرحلة الثانية

أعلى الطريق الدائري بالاتجاه القادم من مناطق المنيب.

يتم تنفيذ الأعمال يوم السبت الموافق ٩ / ٥ / ٢٠٢٦ .

تبدأ الأعمال في تمام الساعة 12:05 صباحًا وحتى الساعة ٦ صباحاً.

وفي ضوء ذلك قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بتجهيز التحويلات المرورية التالية:

أولاً: المسار البديل الأول

حركة المركبات أعلى الطريق الدائري محور المنيب القادمة من الطريق السياحي والراغبة في استكمال السير اتجاه المنيب تقوم بالسير إجباريًا إلى منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المريوطية اتجاه سقارة ثم الدوران والعودة مرة أخرى من كوبري عثمان اتجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه المنيب عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ثانيًا: المسار البديل الثاني

حركة المركبات أعلى الطريق الدائري محور المنيب القادمة من مناطق المنيب والراغبة في استكمال السير اتجاه الطريق السياحي تقوم بالسير إجباريًا إلى منزل الطريق الدائري المؤدي إلى طريق المريوطية اتجاه شارع الهرم ثم الدوران والعودة مرة أخرى من كوبري المجزر والسير بطريق المريوطية حتى المخرج المؤدي إلى محور اللبيني، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الأولى واستكمال السير اتجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه الطريق السياحي عقب تجاوز منطقة الأعمال.

وتؤكد محافظة الجيزة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل بما يضمن أمن وسلامة المواطنين مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية خلال فترة الأعمال.