سكرتير عام محافظة الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بعدد من الأحياء

أجرى محمد نور الدين السكرتير العام لمحافظة الجيزة، جولة ميدانية موسعة بعدد من الشوارع والميادين الحيوية بنطاق أحياء الدقي والعجوزة والهرم والعمرانية وجنوب الجيزة.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بمتابعة مستوى النظافة العامة والانضباط بالشوارع والتعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات على الطريق العام .

وشملت الجولة تفقد ميدان المنيب والقصبي، إلى جانب شوارع المدرسة وترعة الزمر وفيصل والهرم وكعبيش ومنشأة البكاري والسودان والتحرير وعبد الرحيم صبري وشارع البطل أحمد عبد العزيز وامتداد الطريق الأبيض، وذلك للوقوف على مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات والانضباط بالشوارع.

وخلال الجولة كلف السكرتير العام الأجهزة التنفيذية المختصة بسرعة رفع عدد من بؤر تجمع المخلفات التي تم رصدها، مع تكثيف أعمال النظافة وتجريد الأتربة ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية موجها برفع حالات إشغال الطريق من قبل بعض المحال والمقاهي المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية .