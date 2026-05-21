قبل ما تنزل من البيت.. النشرة المرورية اليوم الخميس 21 مايو 2026

تشهد محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس 21 مايو 2026 حالة من الكثافات المرورية المتحركة، خاصة خلال فترة الذروة الأولى، وسط انتشار أمني مكثف لمتابعة حركة السيارات في مختلف المحاور والميادين الرئيسية، والعمل على تحقيق السيولة المرورية قدر الإمكان وفقًا لما رصده صباح البلد.

وتأتي هذه المتابعة في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لرصد حالة الطرق لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تؤثر على انسياب الحركة.

سيولة مرورية في عدد من المناطق الحيوية

رصدت النشرة المرورية انتظامًا ملحوظًا في حركة السير بعدد من المناطق الحيوية داخل القاهرة، حيث ظهرت سيولة مرورية في:

ميدان التحرير وجميع المداخل المؤدية إليه

كورنيش النيل في الاتجاهين

الطرق المؤدية إلى حلوان والملك الصالح

كما شهدت منطقة وسط القاهرة انتظامًا نسبيًا في حركة السيارات مع انسياب المرور في أغلب الشوارع الرئيسية.

كثافات متحركة في محاور رئيسية بالجيزة

وفي محافظة الجيزة، ظهرت كثافات مرورية متحركة في عدد من المحاور، أبرزها:

نزلة شارع البحر الأعظم في اتجاه الدقي وميدان الجلاء

دائري المريوطية من الصحراوي حتى مناطق الجيزة

طريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وميدان الرماية

كما شهدت بعض الشوارع الداخلية مثل الهرم والبحر الأعظم والمريوطية تكدسات مرورية متقطعة، مع استمرار حركة السيارات بشكل متوازن نسبيًا.

انتظام الحركة على المحاور والكباري الرئيسية

سجلت عدد من المحاور والكباري الرئيسية في القاهرة انتظامًا في حركة السير، من أبرزها:

الطريق الدائري في أغلب قطاعاته

محور 26 يوليو

كوبري أكتوبر

ميدان رمسيس وميدان روكسي

ميدان عبد المنعم رياض

كما انتظمت الحركة المرورية في شوارع وسط البلد بشكل عام رغم الزيادة المعتادة في الكثافات خلال ساعات الذروة الصباحية.

دور غرفة عمليات المرور

تواصل غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور متابعة حركة السيارات على مدار الساعة، من خلال:

نشر الخدمات المرورية في جميع المحاور

مراقبة الطرق عبر كاميرات المراقبة

الدفع بأوناش المرور لرفع الأعطال والحوادث

التنسيق المستمر مع إدارات المرور بالمحافظات

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية وتقليل زمن التكدس على الطرق.

انتشار أمني مكثف لضبط الحركة

دفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية بعدد كبير من الخدمات المرورية، مدعومة بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية، مع تكثيف التواجد الأمني في الميادين الرئيسية لضمان انسياب الحركة المرورية والتعامل السريع مع أي طارئ.

تستمر المتابعة المرورية على مدار اليوم لرصد حالة الطرق والمحاور المختلفة، وسط توقعات باستقرار نسبي في الحركة مع انتهاء فترات الذروة الصباحية وعودة الانسياب التدريجي في معظم المناطق الحيوية.