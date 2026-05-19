تصرف إنساني لافت.. شرطي مرور يزيل الأسفلت المتكسر من الطريق لتيسير حركة المواطنين

في مشهد إنساني لافت، وثق مقطع متداول من أبو حماد بمحافظة الشرقية، قيام أمين شرطة بالتعامل مع أعمال صيانة الطريق بطريقة غير تقليدية، حيث ظهر وهو ينقل بنفسه أجزاء من الأسفلت المتكسر، حرصًا على تأمين مسار السيارات والمارة ومنع وقوع أي حوادث محتملة.

وأشاد متداولو المقطع بالموقف، مؤكدين أن ما قام به يعكس إحساسًا عاليًا بالمسئولية والحرص على سلامة المواطنين، رغم أن عمله لا يفرض عليه القيام بهذه المهمة بشكل مباشر.

ولاقى المشهد تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون نموذجًا للضمير المهني والتفاني في العمل، مؤكدين أن مثل هذه المواقف اليومية البسيطة تعكس الصورة الحقيقية لرجال الشرطة في الميدان.

واختتم المتفاعلون تعليقاتهم بالدعاء له بالخير والبركة، تقديرًا لما بذله من جهد لحماية الآخرين والحفاظ على سلامة الطريق.