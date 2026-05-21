قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
أعلى سعر للدولار عند 53.52 جنيه بتعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026 بالبنوك المصرية
شوبير يحسم الجدل بشان مشاركة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
لو شريب شاي ثقيل .. استشاري تغذية يوضح أضراره على الجسم
الرئيس السيسي يبحث مع وزيري خارجية الجزائر وتونس سبل تفعيل الآلية الثلاثية وحل الأزمة الليبية
الفراخ البيضاء بـ90 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس
الذهب يحافظ على مكاسبه مع تزايد التفاؤل بانحسار توترات الشرق الأوسط
الدولار وصل كام ؟..أسعار العملات اليوم الخميس في مصر
عقب تتويج الزمالك.. ترتيب هدافي الدوري المصري
من الشك للبطل.. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك بعد التتويج بالدوري
مصر تدين افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير أبو العينين: نظام عدم الانتشار النووي يواجه أزمة هيكلية تهدد مصداقيته الدولية

السفير أبو العينين : نظام عدم الانتشار النووي يواجه أزمة هيكلية تهدد مصداقيته الدولية
السفير أبو العينين : نظام عدم الانتشار النووي يواجه أزمة هيكلية تهدد مصداقيته الدولية
أ ش أ

أكد السفير الدكتور سامح أبو العينين عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ، أن نظام عدم الانتشار النووي يواجه أزمة هيكلية حقيقية تمس جوهر التوازن والمصداقية التي قام عليها منذ عام ١٩٦٨ ، مشيراً إلى أن الركائز الثلاث للمعاهدة، وهي نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدام السلمي للطاقة النووية، تتعرض لضغوط متزايدة نتيجة الجمود السياسي والتنافس الاستراتيجي والتطبيق الانتقائي للالتزامات الدولية.

وقال السفير د. أبو العينين - الذي يشارك ممثلا عن المجلس المصري للشؤون الخارجية في مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية المنعقد حاليا بنيويورك - في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن أخطر مظاهر الأزمة يتمثل في غياب أي تقدم حقيقي في ملف نزع السلاح النووي، في وقت تشهد فيه الترسانات النووية توسعاً وتحديثاً متواصلاً، بالتزامن مع تآكل منظومة الحد من التسلح وانهيار عدد من الاتفاقيات التي شكلت لعقود أساس الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

وأضاف السفير أبو العينين أستاذ العلاقات الدولية بكلية جنيف للدراسات الدبلوماسية ومركز جنيف للسياسات الأمنية ، أن دمج تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإطلاق المتقدمة في العقائد النووية يزيد من هشاشة معادلات الردع ويرفع من احتمالات سوء التقدير والتصعيد، محذراً من أن البيئة النووية الدولية أصبحت أكثر تعقيداً وخطورة من أي وقت مضى.

وأوضح أن ركيزة عدم الانتشار تواجه حالة جمود مقلقة، مع استمرار انتشار تقنيات نووية حساسة، خاصة التخصيب، في أطر غير شفافة، واتجاه بعض الدول إلى تطوير قدرات نووية كامنة تضعها على عتبة القدرة النووية دون خرق رسمي للمعاهدة، بما يعكس تراجع الثقة في قدرة النظام الدولي على توفير الأمن الجماعي.

وأشار أبو العينين إلى أن الشرق الأوسط بات في صلب أزمة نظام عدم الانتشار النووي، في ظل التقدم المستمر في البرنامج النووي الإيراني، والقدرات النووية الإسرائيلية غير المعلنة، وتزايد انخراط القوى النووية الخارجية.

وقال إن الرسالة التي وجهها عدد من النواب الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الترسانة النووية الإسرائيلية تعكس تحولاً مهماً داخل الخطاب السياسي الأمريكي، كما تكشف عن إدراك متزايد بأن مخاطر سوء التقدير والتصعيد النووي في الشرق الأوسط لم تعد مجرد فرضيات نظرية، بل أصبحت خطراً حقيقياً ومباشراً.

وشدد أبو العينين على أن الموقف العربي، بقيادة مصر، يظل الأكثر اتساقاً في الدفاع عن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، معتبراً أن هذا الطرح لم يعد مجرد هدف سياسي طويل الأمد، بل ضرورة استراتيجية لحماية الأمن الإقليمي واستعادة التوازن لنظام عدم الانتشار العالمي.

واختتم أبو العينين تصريحاته بالتأكيد على أن أزمة نظام عدم الانتشار النووي أصبحت حقيقة قائمة وليست مجرد انطباع سياسي، محذراً من أن استمرار تراجع فعالية الضمانات الدولية واحتدام التنافس الجيوسياسي يهددان مستقبل السلم والأمن الدوليين، ما يستدعي جهداً دولياً جاداً لإعادة التوازن وفرض الالتزامات واستعادة فاعلية النظام متعدد الأطراف.

السفير الدكتور سامح أبو العينين عضو المجلس المصري الانتشار النووي جوهر التوازن والمصداقية نزع السلاح الاستخدام السلمي للطاقة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الجديدة الرسمية

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الرسمية الأخيرة

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الأهلي

الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

ترشيحاتنا

أذكار الصباح

أذكار الصباح.. اغتنم ثوابها العظيم في هذه الأيام المباركة

ماذا نفعل يوم عرفة؟

ماذا أفعل يوم عرفة؟ .. الإفتاء توضح المأثور عن النبي

دار الإفتاء

حكم شراء الأضحية من أموال الزكاة.. دار الإفتاء توضح

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد