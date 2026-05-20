محافظات

القليوبية.. توجيهات بسرعة حل شكاوى المواطنين وتكثيف الحملات المرورية والتحول الرقمي الكامل

إبراهيم الهواري

استهل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بتقديم التهنئة لرؤساء المدن والأحياء الجدد الذين تولوا مهام عملهم مؤخرًا، وهم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ورئيس مدينة الخصوص، ورئيس مدينة قها، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم الجديدة، ودفع عجلة التنمية والتطوير بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.


وأكد المحافظ خلال كلمته أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل الميداني المستمر، مشددًا على أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف أساسي يتمثل في خدمة المواطن القليوبي وتلبية احتياجاته وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له، مع تكثيف التواجد الميداني بالشوارع لرصد المشكلات والتعامل الفوري معها.
وفي إطار متابعة الأداء التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، شدد المحافظ على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل الجاد معها، مع الالتزام بسرعة إنهاء الطلبات والرد عليها في المواعيد المحددة طبقًا للقوانين والقرارات المنظمة، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية بسرعة الرد على كافة المكاتبات والكتب الدورية وإرسال البيانات المطلوبة في توقيتها المحدد، بما يضمن انتظام منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات الأداء.
وفيما يتعلق بانضباط الشارع وتحقيق السيولة المرورية، أصدر المحافظ توجيهات حاسمة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والميادين، والتصدي لكافة المظاهر العشوائية والباعة الجائلين، بما يسهم في إعادة الشكل الحضاري وتحقيق الانضباط داخل المدن.
كما وجه المحافظ بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور القليوبية لتكثيف الحملات المرورية على السيارات المخالفة وغير المرخصة، وضبط المركبات التي تسير بدون لوحات معدنية أو عكس الاتجاه، إلى جانب مواجهة ظاهرة الدراجات البخارية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، شدد محافظ القليوبية على التوسع في تطبيق منظومة الخدمات الإلكترونية والتحصيل الإلكتروني بجميع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، مع الإسراع في أرشفة المستندات رقميًا وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية، بما يحقق حوكمة الإجراءات وسرعة إنجاز الخدمات وتحسين بيئة العمل داخل الجهاز الإداري.
وفي سياق متصل، قدم المحافظ التهنئة للدكتور أيمن شعبان بمناسبة توليه مهام منصب مدير مديرية العمل بالقليوبية، موجهًا بضرورة الاهتمام بملفات التشغيل وتوفير فرص العمل ودعم العمالة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة ودعم الشباب.

