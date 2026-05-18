رئيس التحرير
طه جبريل
بالأسماء.. حركة تنقلات موسعة لنواب رؤساء المدن والأحياء بالقليوبية

إبراهيم الهواري

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، حركة تنقلات موسعة لعدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية وسكرتارية المدن والأحياء بعدد من المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار إعادة توزيع الكفاءات ودعم مواقع العمل التنفيذي بالعناصر القادرة على رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وشملت الحركة تعيينات وتنقلات بعدد من الوحدات المحلية، على النحو التالي:
أمير حامد معوض محمد: من ديوان عام المحافظة إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر.
محمود أحمد محمود أحمد: من نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.
سمير محمد عمر سيد أحمد: من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ.
توفيق يسري توفيق حسانين: من رئيس الوحدة المحلية لقرية مشتهر إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ.
أيمن حسين حسانين السيد: من مجلس مدينة طوخ إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر.
وائل سمير عبد الحميد دراز: من مجلس مدينة قليوب إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب.
هشام سليمان عبد الله سليمان: من مجلس مدينة بنها إلى نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.
أحمد سامي عبد الغني أيوب: من حي غرب شبرا الخيمة إلى نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.
حمادة السيد عفيفي عبد القادر: من نائب رئيس مدينة الخصوص إلى نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة.
محمد علي عبد المقصود الويشي: من نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة إلى نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
محمود محمد محمود شرف الدين: من نائب رئيس مدينة الخصوص إلى نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
أحمد محمد عبد الفتاح عواد: من رئيس قرية الجعافرة إلى نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة.
عيد عزت محمد إمام: من رئيس قرية بتمدة إلى نائب رئيس مدينة الخصوص.
إيمان هاشم محمد محمود: من ديوان عام المحافظة إلى نائب رئيس مدينة الخصوص.
أحمد إبراهيم علي حسن: من حي شرق شبرا الخيمة إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية.
خالد أحمد سالم سلامة الحلواني: من رئيس قرية سندبيس إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية.
سعيد سلامة محمد بريك: من رئيس قرية طنان إلى نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.
كما شملت الحركة تعيينات لسكرتارية الوحدات المحلية على النحو التالي:
منى محمد طعيمة: من مجلس مدينة شبرا الخيمة إلى سكرتير حي شرق شبرا الخيمة.
السيد مصطفى السيد الأكشر: من نائب رئيس مدينة الخصوص إلى سكرتير الوحدة المحلية لمدينة شبرا الخيمة.
كما تم إلغاء تكليف إيهاب مهدي رمضان إبراهيم من العمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ، ونقله للعمل بديوان عام المحافظة.
وأكد محافظ القليوبية أن الحركة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة توزيع القيادات بما يضمن رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتعزيز الانضباط داخل الوحدات المحلية، وسرعة التعامل مع ملفات النظافة والإشغالات والتعديات والبناء المخالف.
كما شدد على أن تقييم القيادات يتم بشكل دوري وفقًا لمعدلات الإنجاز على أرض الواقع، وأن معيار البقاء في المواقع القيادية هو حجم العمل الفعلي والنتائج الملموسة في الشارع.

