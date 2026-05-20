لأسباب صادمة.. يويفا يٌقرر إيقاف مدرب تشيكي مدى الحياة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، إيقاف بيتر فلاخوفسكي المدرب التشيكي لكرة القدم النسائية مدى الحياة؛ بعد ثبوت قيامه بتصوير لاعباته سرا.

وذكرت وسائل إعلام تشيكية، أن المدرب أدين في مايو 2025 وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ومنعه من التدريب محليا لمدة 5 سنوات؛ بسبب تصوير لاعبات فريق “إف.سي سلوفاكو” في غرف تبديل الملابس، وكان عمر أصغر لاعبة فيهن 17 عاما.

وذكرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي، في بيان، أنها قررت إيقاف فلاخوفسكي عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة؛ في أعقاب تحقيقات في مزاعم سوء سلوك محتمل.

وأضاف البيان: "قررت لجنة الانضباط أيضا مطالبة الاتحاد الدولي بتوسيع نطاق الحظر المذكور أعلاه على المستوى العالمي، وأمر الاتحاد التشيكي لكرة القدم بإلغاء رخصة التدريب الخاصة بالسيد بيتر فلاخوفسكي".

ورحب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بقرار الحظر، وكذلك بطلب اليويفا من الفيفا، الهيئة الحاكمة للعبة عالميا، بفرض حظر دولي على فلاخوفسكي.

وأضاف فيفبرو في بيان: "هذا الحكم يبعث برسالة قوية وضرورية مفادها أن مثل هذه الانتهاكات والتصرفات غير اللائقة لا مكان لها في كرة القدم، وأن حماية اللاعبين واللاعبات يجب أن تظل أولوية على جميع مستويات اللعبة".

وكان فلاخوفسكي قد عمل أيضا في وقت سابق مدربا للمنتخب التشيكي للسيدات تحت 19 عامًا.