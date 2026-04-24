بعد الإساءة لـ فينيسيوس.. يويفا يقرر إيقاف لاعب بنفيكا 6 مباريات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة إيقاف جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا ست مباريات، بسبب سلوك تمييزي في مباراة بدوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

واتهم الجناح الأرجنتيني بتوجيه إهانة إلى فينيسيوس جونيور، خلال فوز الفريق الإسباني 1-صفر في ذهاب الملحق المؤهل لدور الستة عشر في فبراير.

توقفت مباراة الذهاب لمدة 11 دقيقة بعد وقت قصير من منح فينيسيوس التقدم لريال مدريد في بداية الشوط الثاني.

أظهرت لقطات تلفزيونية بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه مرارًا قبل أن يدلي بتعليقات فسرها فينيسيوس وزملاؤه القريبون على أنها إهانة عنصرية ضد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا.

نفى بريستياني اتهامه بتوجيه تعليق عنصري، قائلاً إن فينيسيوس أساء فهمه.

وقال أوريليان تشواميني، لاعب ريال مدريد، إن الأرجنتيني أخبره أنه لم يصف فينيسيوس بـ "القرد"، بل وجه إليه تعليقًا معادياً للمثليين.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أنه سيطلب من الفيفا تمديد الإيقاف عالميًا.

تشمل العقوبةالإيقاف المؤقت لمباراة واحدة الذي نفذه بريستياني خلال مباراة الإياب من الدور الإقصائي في 25 فبراير، والتي فاز بها ريال مدريد 2-1 وتأهل.