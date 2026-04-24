الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

اسعار الفراخ البيضا
اسعار الفراخ البيضا
محمد غالي

شهدت أسعار الفراخ في مصر حالة من التباين الملحوظ، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، وفقا لآخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وذلك في ظل متابعة يومية لحركة البيع والشراء داخل السلاسل التجارية والمزارع والأسواق.

أسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم

تشير البيانات إلى اختلاف مستويات الأسعار بين البورصة والأسواق للمستهلك، حيث جاءت كالتالي:

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 93 جنيها، متراجعا بنحو 50 قرشا مقارنة بالسعر السابق، بينما تراوحت الأسعار داخل المحال التجارية بين 85 و115 جنيها للكيلو، وفقا لمستويات العرض والطلب واختلاف المناطق.

في المقابل، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك نحو 126 جنيها، بزيادة قدرها جنيه واحد، مع تباين الأسعار ما بين 80 و155 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة وجودة المنتج.

أسعار الدواجن في المزارع (البورصة)

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة بين 82 و83 جنيها للكيلو، في حين سجلت أسعار الفراخ البلدي ما بين 97 و98 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ

أسعار مشتقات الدواجن

واصلت أسعار أجزاء الدجاج الطازجة تسجيل تباينات ملحوظة داخل الأسواق، حيث تراوح سعر كيلو صدور الدجاج بين 185 و230 جنيها، وسجل سعر الدبوس ما بين 145 و170 جنيها للكيلو. كما تراوحت أسعار أوراك الدجاج بين 130 و139 جنيها للكيلو.

أما البانيه الطازج، فقد سجل مستويات تتراوح بين 240 و300 جنيه للكيلو، بينما تراوح في بعض الأسواق بين 230 و240 جنيها، وفقا لمناطق البيع وجودة المنتج. 

وسجل سعر الفرخة الكاملة الطازجة (بوزن يتراوح بين 950 و1000 جرام) ما بين 226 و232 جنيها، في حين بلغ سعر الدجاج البلدي الكامل (بوزن نحو 1.5 كجم) حوالي 300 جنيه.

أسعار الفراخ

أسعار البيض اليوم

سجلت أسعار البيض ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 94 جنيها بالجملة، لتصل إلى المستهلك بحوالي 104 جنيهات، بزيادة قدرها جنيهان.

كما سجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 90 جنيها بالجملة، لتباع للمستهلك بسعر يقارب 100 جنيه، بزيادة مماثلة قدرها جنيهان.

وتظل أسعار الدواجن والبيض محل متابعة مستمرة من قبل المستهلكين والتجار، نظرا لتأثرها المباشر بعوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج. 

ومن المتوقع أن تستمر حالة الارتفاع والانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تحركات السوق المحلية والتغيرات في مدخلات الإنتاج، ما يستدعي متابعة دورية للحصول على صورة دقيقة لاتجاهات الأسعار.

