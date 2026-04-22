الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل بيتزا فراخ الدونر في المنزل.. بعجينة هشة ولذيذة

آية التيجي

تعتبر وصفة بيتزا فراخ الدونر ، من الوصفات المثالية لعشاق التجديد في المطبخ وتحضير وجبات سريعة بطعم مميز في المنزل

وقدم الشيف محمد حامد، طريقة عمل بيتزا فراخ الدونر حيث تجمع بين العجينة الطرية الهشة ونكهة الدجاج المتبّل على الطريقة التركية.

مقادير عجينة البيتزا الطرية:
نصف كيلو دقيق متعدد الاستخدامات
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ماء دافئ للعجن حسب الحاجة
مقادير حشو فراخ الدونر:
صدور دجاج مقطعة شرائح رفيعة
بصل شرائح
ثوم مفروم
فلفل ألوان
مشروم (اختياري)
بهارات: ملح، فلفل أسود، بابريكا، زعتر، بصل بودرة
عصرة ليمون
ملعقة معجون طماطم (اختياري)
جبنة موزاريلا
زيتون أسود

طريقة التحضير:
ـ لتحضير عجينة البيتزا: في خطوة أساسية لنجاح الوصفة، يتم خلط الخميرة مع السكر ونصف كوب دقيق وماء دافئ، ثم تترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل. 

ـ بعد ذلك يُضاف باقي الدقيق مع اللبن البودرة والملح وزيت الزيتون، ثم خليط الخميرة، ويُعجن تدريجيًا حتى الحصول على عجينة ناعمة. تُترك العجينة لتختمر لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
ـ لتحضير حشو فراخ الدونر: في مقلاة ساخنة، يتم تشويح شرائح الدجاج في القليل من الزيت، ثم إضافة البصل والثوم والفلفل الألوان والمشروم.

ـ تُضاف التوابل وعصير الليمون، ويُترك الخليط حتى ينضج تمامًا ويكتسب نكهة الدونر المميزة.
ـ لتشكيل وتسوية البيتزا: تُفرد العجينة في صينية مدهونة، وتُوزع صلصة الطماطم، ثم حشو الفراخ، وبعدها الجبنة الموزاريلا والزيتون. تُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200-220 حتى تنضج، ثم تُحمّر تحت الشواية للحصول على وجه ذهبي شهي.

أسرار نجاح بيتزا فراخ الدونر:

ـ استخدام الخميرة يمنح العجينة طراوة ونكهة مميزة
ـ تجنب الإكثار من الصلصة للحفاظ على قوام العجينة
ـ تسخين الفرن مسبقًا على درجة حرارة عالية يضمن نتيجة مثالية

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
