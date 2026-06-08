افتتاح خط إنتاج «ماجنايت».. وزير الاستثمار: مصر تمتلك فرصًا واعدة في صناعة السيارات

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، خلال افتتاح خط الإنتاج الجديد للسيارة “ماجنايت” بشركة نيسان: “ما نشهده الآن يؤكد خيارا إستراتيجيا أتخذته الشركة على مدار عقود، وما نراه ليس ناتجا عن عروض تقديمية، بل أننا نتحدث عن أثر على الأرض بإنتاج ومصانع ومبيعات قادمة”.

وأضاف: “تلك ابلغ رسالة نقدر نديها للمستثمر أن الدولة المصرية جادة فى عملية الإصلاحات ومساندة المصنعين للوصول إلى أفضل إنتاج متاح بالنسبة له.. ومؤمنين تماما بالقطاع الخاص فى الإقتصاد المصري وما نشهده من تطور مؤشرات من ارتفاع في قطاع الإستثمارات وهو رسالة أن ما تقوم به الدولة بقيادة رئيس مجلس الوزراء والحكومة يؤتي بثماره فيما يتعلق برؤية المستثمر فى مصر”.

وتابع: “لا زال أمامنا طريق طويل من الإصلاحات سنعمل عليه مع كافة الجهات، و على مستوي تقارير دولية كانت تشير أن مصر لديها فرص واعدة كثيرة جدا فيما يتعلق بتصنيع السيارات”.