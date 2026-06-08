قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إياتا: شركات الطيران ستتكبد خسائر إضافية بـ100 مليار دولار جراء الأزمة الإيرانية
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 11 طفلا في أعمال التسول بشوارع الجيزة
الدعم النقدي على طاولة الحكومة.. مطالب بدراسة دقيقة قبل التخلي عن منظومة الخبز المدعم
تل أبيب تحت نيران القصف.. إيران أطلقت 30 صاروخا على إسرائيل
نيسان تطلق إنتاج "ماجنيت" في مصر.. ومدبولي: نتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية للشركة قريبًا
إعلام إيراني: انفجارات ضخمة في طهران
إنجاز استراتيجي.. منال عوض تعلن الانتهاء من تقرير الإبلاغ الوطني الرابع وتقرير الشفافية الأول لمصر
موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم
منتدبة للمراقبة من أسوان.. وفاة "مدُرسة" في حادث سير بكفر الدوار
جمبلاط: الاستثمار في العنصر البشري والذكاء الاصطناعي أساس تطوير شركات الإنتاج الحربي
"شاومينج" يدعي تداول امتحان الرياضيات البحتة بالثانوية الأزهرية
ساعات تفصل مورينيو عن العودة إلى ريال مدريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إنتاج أول سيارة نيسان ماجنيت بمصر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

 أكد المهندس محمد عبد الصمد العضو المنتدب لنيسان أفريقيا، أننا اليوم نحتفل بأول انتاج لسيارة نيسان ماجنيت، وأن هذا فخر كبير أن هذا الأمر يتم في مدينة 6 أكتوبر بمصر.

وأضاف خلال افتتاح خط الإنتاج الجديد للسيارة "ماجنيت" بشركة نيسان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن شركة نيسان تعتبر واحدة من الشركات الرائدة في السوق المصري، وأنه خلال السنوات الأخيرة تمكنت الشركة من تقديم الأفضل، وأن الاستثمارات تتخطى 276 مليون دولار.

وأوضح أنه تم انتاج 30 ألف سيارة وأنه تم تطوير خط الانتاج، وأن هناك 1000 موظف يعملون بالشركة، أن هناك زيادة في المكون المحلي من 51% لـ 55%.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أثناء افتتاح خط الإنتاج الجديد للسيارة "ماجنيت" بشركة نيسان.


يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين، ويتفقد مصنعين آخرين، بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمراً صحفياً مساء أمس، في ختام جولته التفقدية الموسعة لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

افتتاح عدد من المشروعات التنموية الحيوية
استهل رئيس مجلس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإعراب عن بالغ سعادته بزيارة محافظة الإسكندرية، مؤكداً أن هذه الجولة الميدانية الموسعة، التي استمرت لنحو سبع ساعات متواصلة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية الحيوية، كان يرافقه فيها وزراء النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة، وفي ضيافة محافظ الإسكندرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجولة الميدانية بدأت بتفقد منطقتي برج العرب والعامرية، حيث تم تفقد مركز التحكم والسيطرة الحديث التابع لوزارة الكهرباء، والذي يمثل طفرة تكنولوجية من خلال تطبيق أحدث المنظومات العالمية في التحكم والسيطرة على شبكة الكهرباء؛ بما يضمن التعرف الفوري على الأعطال والمشكلات الفنية والتعامل معها بحسم في غضون دقائق معدودة، لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه عن المواطنين.

نيسان أفريقيا سيارة نيسان مصطفى مدبولي نيسان ماجنيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

الذهب

تشتري ولا تبيع.. نصائح مهمة من شعبة الذهب للمواطنين بعد هبوط الأسعار

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

منتخب مصر

سيف زاهر: مباراة مصر والبرازيل ستظل علامة في تاريخ الكرة المصرية

شوبير

عبدالظاهر السقا: مصطفى شوبير مشروع أسطورة قادمة في حراسة مرمى مصر

مصطفى شوبير

رضا عبدالعال: شوبير أنقذ المنتخب من خسارة ثقيلة.. وحمزة عبد الكريم لا يستحق التواجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد