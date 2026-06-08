برلماني: جولة مدبولي بالإسكندرية تؤكد نجاح الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بالجولة التفقدية الموسعة التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة الإسكندرية، والتي شملت عدداً من المشروعات التنموية والصناعية والخدمية الكبرى، مؤكداً أنها تعكس بوضوح حجم التحول الذي تشهده الدولة في مسار التنمية الشاملة.

وأكد كشر أن تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الختامي للجولة، والتي تضمنت الإشارة إلى مشروع تطوير شرق الإسكندرية أو ما يُعرف بـ"أبوقير الجديدة"، تعكس رؤية استراتيجية متكاملة لتحويل الإسكندرية إلى مركز اقتصادي وصناعي ولوجستي عالمي على ساحل البحر المتوسط.

وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن ما تم استعراضه من مشروعات في مجالات النقل والصناعة والبنية التحتية، يمثل نموذجاً عملياً لتوجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على الإنتاج الوطني، لافتاً إلى أن ما شهدته الجولة من مصانع كبرى توظف آلاف الشباب يؤكد نجاح سياسات التمكين الصناعي وخلق فرص العمل.

وأوضح كشر أن ما تشهده الدولة حاليًا من توسع في إنشاء المصانع الكبرى وتوطين الصناعات الاستراتيجية يعكس تحولًا جوهريًا في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر باتت تتجه بقوة نحو تصنيع العديد من المكونات والمنتجات التي كانت تعتمد على استيرادها في السابق، وهو ما يمثل طفرة صناعية حقيقية تتجلى بوضوح في المشروعات العملاقة بشرق الإسكندرية.

تصنيع مكونات منظومة النقل السككي والمترو

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن تأكيد رئيس الوزراء على قدرة مصر خلال الفترة المقبلة على تصنيع مكونات منظومة النقل السككي والمترو محلياً، يمثل نقلة نوعية في مسار توطين التكنولوجيا والصناعة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات التصدير.

كما أوضح أن مشروع "أبوقير الجديدة" وما يتضمنه من ميناء متطور وتنمية عمرانية واستثمارية، يمثل إضافة استراتيجية حقيقية لمدينة الإسكندرية، ويفتح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيداً بما وصفه رئيس الوزراء بأنه "معجزة تنموية" يتم تنفيذها على أرض الواقع.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد أن المرحلة الحالية تعكس إرادة سياسية واضحة لتحويل المشروعات القومية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، مشيراً إلى أن ما تشهده الإسكندرية من طفرة تنموية يمثل نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه باقي المحافظات في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة.