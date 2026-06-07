برلمانية: تطوير القطاع الصحي خطوة مهمة نحو خدمة طبية أفضل للمواطنين

قالت سجى هندي عضو مجلس النواب، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين؛ يمثل خطوة مهمة في طريق تطوير المنظومة الصحية في مصر.

وأوضحت هندي، في تصريحات خاصة، أن متابعة الرئيس لمشروعات التأمين الصحي الشامل، وتطوير المستشفيات ورفع كفاءة المنشآت الطبية؛ يعكس رؤية واضحة لبناء نظام صحي حديث، يعتمد على الجودة والاستدامة وتوفير الخدمة لكل المواطنين بشكل عادل.

الاهتمام بالتحول الرقمي

وأضافت أن الاهتمام بالتحول الرقمي والميكنة داخل القطاع الصحي، إلى جانب دعم الاستثمار وتوطين الصناعات الطبية؛ يسهم في تحسين مستوى الخدمات بشكل كبير.

وأكدت أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين؛ لضمان وصول الخدمة لكل مواطن في أي محافظة.