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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غداً بـ 6 أكتوبر.. مدبولي يفتتح خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين ويتفقد مصانع أخرى

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا بافتتاح خطوط انتاج جديدة بمصنعين عالميين، ويتفقد مصنعين آخرين، بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، في ختام جولته التفقدية الموسعة لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

تفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية الحيوية

استهل رئيس مجلس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإعراب عن بالغ سعادته بزيارة محافظة الإسكندرية، مؤكداً أن هذه الجولة الميدانية الموسعة، التي استمرت لنحو سبع ساعات متواصلة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية الحيوية، كان يرافقه فيها وزراء النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة، وفي ضيافة محافظ الإسكندرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجولة الميدانية بدأت بتفقد منطقتي برج العرب والعامرية، حيث تم تفقد مركز التحكم والسيطرة الحديث التابع لوزارة الكهرباء، والذي يمثل طفرة تكنولوجية من خلال تطبيق أحدث المنظومات العالمية في التحكم والسيطرة على شبكة الكهرباء؛ بما يضمن التعرف الفوري على الأعطال والمشكلات الفنية والتعامل معها بحسم في غضون دقائق معدودة، لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه عن المواطنين.

المشروعات الخدمية مدبولي خطوط انتاج جديدة مصنعين عالميين 6 أكتوبر

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