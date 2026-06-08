وزير الصناعة: الدولة توفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للتوسع الصناعي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أننا نحتفل بخروج أول سيارة «نيسان» من خطوط الإنتاج بمصنع مصري، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس القدرات الصناعية التي تمتلكها مصر.

وأضاف، خلال افتتاح خط الإنتاج الجديد للسيارة «ماجنيت» بشركة نيسان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة توفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للتوسع الصناعي.

ولفت إلى أن ما يتم تنفيذه حاليًا يأتي في إطار خطة جديدة لتوطين صناعة السيارات في مصر، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنمية صناعة السيارات لما تتمتع به هذه الصناعة من قدرة على جذب الاستثمارات الكبيرة، ونقل التكنولوجيا، ورفع معدلات التشغيل، وزيادة الصادرات.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات، وأنه تم إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات بهدف رفع نسبة المكون المحلي، وتشجيع الاستثمار، وزيادة التصدير.



يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، خطوط إنتاج جديدة بمصنعين عالميين، ويتفقد مصنعين آخرين، بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمراً صحفياً مساء أمس، في ختام جولته التفقدية الموسعة لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسكندرية؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

افتتاح عدد من المشروعات التنموية الحيوية

استهل رئيس مجلس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإعراب عن بالغ سعادته بزيارة محافظة الإسكندرية، مؤكداً أن هذه الجولة الميدانية الموسعة، التي استمرت لنحو سبع ساعات متواصلة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية الحيوية، كان يرافقه فيها وزراء النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة، وفي ضيافة محافظ الإسكندرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الجولة الميدانية بدأت بتفقد منطقتي برج العرب والعامرية، حيث تم تفقد مركز التحكم والسيطرة الحديث التابع لوزارة الكهرباء، والذي يمثل طفرة تكنولوجية من خلال تطبيق أحدث المنظومات العالمية في التحكم والسيطرة على شبكة الكهرباء؛ بما يضمن التعرف الفوري على الأعطال والمشكلات الفنية والتعامل معها بحسم في غضون دقائق معدودة، لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وعدم انقطاعه عن المواطنين.