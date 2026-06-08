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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وصل لأدنى مستوى.. مفاجأة بسعر الذهب عيار 21

الذهب
الذهب
أمل مجدى

يتابع المواطنون والمستثمرون سعر الذهب اليوم؛ لأنه الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم.

شهدت أسعار الذهب هبوطاً كبيراً أمس ، ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالى 45 جنيه ليسجل نحو 6430 جنيهًا للبيع مقارنة 6475 سعره السابق.

استقرت أسعار الذهب اليوم في الصاغة ومحلات الذهب  ونقدم لكم الأسعار كالتالي…

أسعار الذهب اليوم  

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24  نحو 7350 جنيها.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 24 لنحو 7315 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سجب سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 6430 جنيهاً.

وصل سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 لنحو 5510 جنيهات.

وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 18 نحو 5485 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4285 جنيهًا.

وسجل سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو  4265 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر  

وصل سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.440 جنيه.

سجل سعر شراء الجنيه الذهب في مصر نحو 51.200 جنيه.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 228565 جنيهًا.

وبلغ سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 227500 جنيه.

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الذهب سعر جرام 21

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