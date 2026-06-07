سعر الذهب عيار 24 والسبائك في الصاغة

واصلت أسعار الذهب تراجعها محليًا، وسجّل عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6430 جنيهًا للبيع مقارنة 6460 جنيهًا بانخفاض 30 جنيهًا في الجرام.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب والسبائك في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 7 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة

أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الأحد 7 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7350 جنيهات.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7315 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6430 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6400 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5510 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5485 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4285 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4265 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.440 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.200 ألف جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 228565 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 227500 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام

سعر سبيكة الذهب 1 جرام سجلت 7350 جنيهات بعد إضافة الدمغة والمصنعية

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام 18375 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرام

سعر سبيكة الذهب 5 جرام وصل إلى 36750 جنيها

سعر سبيكة الذهب 10 جرام

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجلت 73500 جنيها

سعر سبيكة الذهب 20 جرام

سعر سبيكة الذهب 20 جرام 147 ألف جنيها.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام

سعر سبيكة الذهب 50 جرام 367500 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام

سعر سبيكة الذهب 100 جرام 735 ألف جنيها.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4430 دولارات للأوقية.