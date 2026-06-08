سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

تراجعت أسعار الذهب في مصر مساء أمس الأحد، وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا نحو 6430 جنيهًا للبيع مقارنة 6475 جنيهًا سعر مستهل تعاملات الأحد بانخفاض 45 جنيهًا في الجرام.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 8 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7350 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7315 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6430 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5510 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5485 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4285 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4265 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.440 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.200 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 228565 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 227500 جنيه.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

بلغ سعر دولار الصاغة اليوم نحو 52.78 جنيه مقابل 51.84 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4330 دولارا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.