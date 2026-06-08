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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. محمد أبو الحسن صاحب بصمة خاصة على المسرح والسينما والتليفزيون

في ذكراه.. "محمد أبو الحسن" فنان كوميدي صاحب بصمة خاصة على خشبة المسرح وشاشتي السينما والتلفزيون
في ذكراه.. "محمد أبو الحسن" فنان كوميدي صاحب بصمة خاصة على خشبة المسرح وشاشتي السينما والتلفزيون
أ ش أ

تحلّ اليوم ذكرى رحيل الفنان محمد أبو الحسن، أحد نجوم الكوميديا في مصر، وصاحب البصمة الخاصة على خشبة المسرح وشاشتي السينما والتلفزيون، والذي نجح على مدار مشواره الفني في أن يحجز لنفسه مكانة مميزة لدى الجمهور من خلال عشرات الأعمال التي امتزجت فيها خفة الظل بالموهبة الفطرية والقدرة اللافتة على الارتجال.

وُلد محمد أبو الحسن عبد الله في القاهرة يوم 19 يوليو عام 1937، وتخرج في كلية الزراعة عام 1960، قبل أن يبدأ حياته العملية مهندسًا زراعيًا بمديرية التحرير. ورغم نجاحه في عمله، فإن شغفه بالفن ظل يرافقه منذ سنوات الدراسة الجامعية.

وخلال فترة دراسته الجامعية، أسس أبو الحسن فرقة مسرحية بكلية الزراعة، وقدمت الفرقة العديد من العروض الناجحة، وشاركت في مهرجانات جامعية على مستوى الجمهورية. كما شارك لاحقًا مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح في بداياتها، من خلال عدد من الأعمال المسرحية والكوميدية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

ورغم نجاحه في عمله المهني بعد التخرج، قرر أبو الحسن بعد نحو عشر سنوات أن يتفرغ للفن، فاستقال من وظيفته والتحق بالتلفزيون المصري، حيث عمل مخرجًا لبرامج الأطفال، قبل أن ينتقل تدريجيًا إلى مجال التمثيل، ليبدأ رحلة فنية جديدة، في وقت كان زملاؤه قد حققوا بالفعل حضورًا لافتًا على الساحة الفنية.

وجاءت انطلاقته الحقيقية عام 1971 عندما قدمته الفنانة نجوى سالم للجمهور من خلال مسرحية "حاجة تلخبط"، لتتوالى بعدها مشاركاته المسرحية في أعمال مميزة، من بينها "من أجل حفنة نساء"، و"حاول تفهم يا ذكي".

إلا أن شهرته الأوسع جاءت من خلال شخصية "حنفي" في مسرحية "سك على بناتك"، التي تحولت إلى نقطة فاصلة في مشواره الفني، إذ أصبح هذا الدور مرادفًا لاسمه وأحد أبرز الشخصيات الكوميدية في تاريخ المسرح المصري.

وشكّل العمل نقلة نوعية في مسيرته، حيث تصدّر البطولة وارتبط في أذهان الجمهور بصورة العريس الكوميدي، ليصبح واحدًا من أشهر من قدموا هذه النوعية من الأدوار على المسرح المصري.

وجاءت هذه الفرصة بالصدفة، بعدما اعتذر الفنان أسامة عباس عن الدور، لينتقل إلى أبو الحسن بعد أن كان يؤدي شخصية أخرى بالمسرحية، ويحقق من خلاله نجاحًا جماهيريًا لافتًا ترك بصمة راسخة على خشبة المسرح.

وخلال مشواره الفني، شارك في عدد كبير من الأفلام السينمائية، من بينها "نص دستة مجانين"، "مجانين على الطريق"، "مجرم رغم أنفه"، "شاويش نص الليل"، "البرنس"، "إنهم يقتلون الشرفاء"، "إلى من يهمه الأمر"، و"حسن بيه الغلبان".

كما ترك الفنان محمد أبو الحسن حضورًا مميزًا في الدراما التلفزيونية من خلال أعمال بارزة، منها "الوسية"، "المال والبنون"، "على هامش السيرة"، "الفاضي يعمل إيه"، "ابن النظام"، "أصعب قرار"، "الظاهر بيبرس"، و"نعم مازلت آنسة".

وعُرف محمد أبو الحسن بموهبته الاستثنائية في الارتجال على خشبة المسرح، إذ كان يحول المشاهد البسيطة إلى لحظات كوميدية تلقائية يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ما جعله واحدًا من أبرز نجوم المسرح الكوميدي في جيله.

وفي منتصف الثمانينيات، تعرض لوعكة صحية شديدة إثر آلام حادة في القلب أثناء العمل، نُقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن تتطلب حالته السفر إلى باريس لإجراء جراحة دقيقة لتغيير سبعة شرايين بالقلب، حيث تكفلت الفنانة سهير رمزي بنفقات علاجه، في موقف إنساني ظل حاضرًا في ذاكرة المقربين منه.

ومع تدهور حالته الصحية، تراجعت مشاركاته الفنية تدريجيًا حتى توقفت تقريبًا، ليقضي سنواته الأخيرة بعيدًا عن الأضواء.

ورحل الفنان محمد أبو الحسن في 8 يونيو 2014 عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه رصيدًا فنيًا حافلًا بالأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية التي رسخت حضوره كأحد أصحاب الأداء الكوميدي المميز في الفن المصري.

ذكرى رحيل الفنان محمد أبو الحسن نجوم الكوميديا في مصر صاحب البصمة الخاصة خشبة المسرح شاشتي السينما والتلفزيون

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