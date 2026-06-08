فكرت فى الاعتزال وخسيت بالحقن.. غادة عادل تكشف تعرضها لأصعب فترة بحياتها

كشفت الفنانة غادة عادل عن واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها في حياتها، مؤكدة أنها فكرت جديا في اعتزال الفن والابتعاد تماما عن الأضواء بسبب أزمة صحية ونفسية أثرت بشكل كبير على ثقتها بنفسها.

وخلال ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، أوضحت غادة عادل أن تعرضها لتليف ناتج عن الفيلر الدائم في وجهها جعلها غير راضية عن شكلها، لدرجة أنها اتخذت قرارا بالابتعاد عن الوسط الفني. وقالت إنها كانت تخطط للانتقال إلى الجونة والعيش هناك بعيدا عن الجميع، قبل أن تخضع لجراحة تجميلية ساعدتها على تجاوز الأزمة واستعادة ثقتها بنفسها.

غادة عادل تكشف عن أزمتها النفسية

وأضافت أن هذه التجربة انعكست على حالتها النفسية بشكل كبير، خاصة مع زيادة وزنها خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنها دخلت في حالة من الاكتئاب بسبب عدم تقبلها لمظهرها. وأكدت أنها لجأت إلى حقن "المونجارو" لإنقاص الوزن تحت إشراف طبي متخصص، وهو ما ساهم في تحسن حالتها النفسية وعودة شعورها بالراحة والثقة.

وفي سياق آخر، تحدثت غادة عادل عن عشقها للسفر إلى اليونان، موضحة أنها تجد هناك الهدوء والخصوصية التي تفتقدها أحيانا، خاصة أن الناس لا يتعرفون عليها بسهولة هناك. وقالت إنها تستمتع بالجلوس أمام البحر بعيدا عن الضغوط والمتابعة المستمرة من الجمهور.

كما استرجعت موقفا صعبا تعرضت له خلال إحدى رحلاتها إلى الولايات المتحدة، حيث ضلت طريقها وشعرت بحالة من الارتباك دفعتها إلى البكاء، قبل أن يتدخل بعض الأشخاص لمساعدتها، إذ قاموا بشحن هاتفها ومساندتها حتى تمكنت من حل المشكلة والعودة إلى وجهتها بأمان.