يعد طاجن السمك بالبصل المكرمل من الأكلات الشهية يمكن تقديمها على مائدة الغداء وفي نفس الوقت غنية بالبروتين وأوميجا 3.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن السمك بالبصل المكرمل من خلال خطوات الشيف الشربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي.

المقادير:



سمك فيليه

بصل

ثوم

فلفل حار مفروم

كمون ناعم

عصير ليمون

زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن سمك بالبصل المكرمل

تبلى قطع السمك بالملح والكمون والثوم وعصير الليمون.

شوحي البصل في حلة بها الزيت واضيفي الفلفل الرومي وقلبي كل الخليط حتى يتكرمل البصل.

ضعي خليط البصل مع قطع السمك في طاجن وادخليه في الفرن حتى تمام النضج كما يمكن إضافة فحم فى إناء ويوضع في طاجن السمك، وتطفأ بالزيت وتغطى حتى الحصول على طعم الشواء في السمك