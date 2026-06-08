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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
رشا عوني

تحرص الامهات على تقديم حلويات سهلة وسريعة بشكل يومي خاصة للأطفال، حيث هناك العديد من الوصفات اللذيذة والمعجنات والحلويات التي يمكنك اعتمادها بمكونات سهلة من مطبخك دون الحاجة لشراء طبق حلويات جاهز، فيمكنك تعلم طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت وخلال دقائق، وهي من الحلوى المفضلة للكبار والصغار وكذلك مناسبة للضيوف والعزومات وسريعة التحضير.

ما هي طريقة عمل الزلابية : اقرأ - السوق المفتوح

ما هي مقادير عمل الزلابية؟

ربع كيلو دقيق 

ملعقة خميرة فورية

ملعقة نشا

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض

350ملي ماء دافئ

رشة ملح

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل الزلابية

نحضر وعاء ونضيف جزء من الماء الدافئ المضاف عليه السكر والخميرة و3 ملاعق من الدقيق ثم نترك الخليط لمدة 5 دقائق حتى يخمر، ثم تحضير الدقيق و إضافة النشا ورشة الملح والفانيليا مع إضافته على الخليط المتروك حتى يخمر .

- تقليب المكونات جيداً و تغطية الخليط لمدة نصف ساعة حتى يكتمل التخمير وبعد فترة من التخمير، تقليب الخليط ليخرج منه الهواء.

-  وضع مقلاه على النار مع إضافة الزيت وتركه حتى يسخن، ثم  تقطيع قطع من الخليط بملعقة صغيرة وتشكيلها على هيئة دوائر صغيرة ووضعها على الزيت الساخن حتى تحصل على اللون الذهبى.

- وعندما تحصل الزلابية على اللون الذهبى، يجب وضعها فى شربات ثقيل بارد أو إضافة أى نوع من الصوص المتوفر فى المنزل وحسب الرغبة مثل صوص الشيكولاتة أو الحليب أو كريمة فستق أو إضافة بعض أنواع المكسرات المختلفة.

طريقة عمل الزلابية

طريقة عمل شربات الزلابية

أخلط السكر والماء وعصير الليمون وماء الورد في قدر كبير.
ضع القدر على النار على درجة حرارة متوسطة، وقلب المكونات حتى يذوب السكر.
اغلِ المزيج ببطء حوالي 10 دقائق، واطفئ النار بعد ذلك.
اترك الشراب يبرد قبل استخدامه.

طريقة عمل الزلابية بطريقة سهلة

 

1-أخلط السكر والخميرة والماء معًا في وعاء، واتركها ترتاح حوالي 15 دقيقة.
2-أضف نشا الذرة والدقيق والملح والبيكنج بودر، واخلط المكونات معًا.
3-ضع الوعاء في مكان دافئ مدّة ساعة.
4-سخن الزيت النباتي الى درجة حرارة 170 مئوية.
5-أسكب الخليط في زجاجة أو كيس، واقطع طرفه، اسكب الخليط في الزيت الساخن.
6-شكّل من الخليط كرات أو دوائر، وضع مناديل ورقية على طبق جانبًا.
7-اقلي الزلابية حتى تصبح ذهبية اللون، وأخرجها من الزيت، واغمسها بالشربات مباشرةً.

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طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

1- فى وعاء عميق، اخلطى الدقيق والنشا والخميرة والسكر والملح.

2- أضيفى الماء الدافئ تدريجيًا مع التقليب حتى تحصلى على عجينة سائلة ومتجانسة.

3- غطى الوعاء واتركى العجينة تختمر لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها وتظهر بها فقاعات.

4- لتحضير الشربات، ضعى السكر والماء على النار حتى الغليان، ثم أضيفى عصير الليمون واتركيه 10 دقائق، ثم اتركيه يبرد تمامًا.

5- سخنى الزيت فى قدر عميق، ثم شكلى الزلابية باستخدام ملعقة صغيرة أو كيس حلوانى.

6- اقلى الزلابية حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتصبح مقرمشة.

7- ارفعيها من الزيت وضعيها مباشرة فى الشربات البارد لمدة دقيقة، ثم صفيها وقدميها.


مقرمشة جدا| طريقة عمل الزلابية زي المحلات.. تركات مهمة للقلي والشربات

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زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

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