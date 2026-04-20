سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

تفضل النساء تعلم طريقة عمل البسبوسة في البيت بدلاً من شرائها جاهزة، حيث هناك بعض أسرار عمل البسبوسة التي تجعلك محترفة في تقديمها مثل الجاهزة خاصة وأنها من الحلويات المحببة للكبار والصغار.

مقادير تحضير البسبوسة



- كوبان سميد.

- كوب سكر.

- كوب زبادى.

- نصف كوب سمنة أو زبدة مذابة.

- جوز هند مبشور.

- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

- رشة ملح.

- كوبان سكر.

- كوب ماء.

- عصير ليمون.

طريقة تحضير البسبوسة



- فى وعاء عميق، يخلط السميد مع السكر وجوز الهند والبيكنج باودر ورشة الملح.

- يضاف الزبادى والسمنة المذابة، ويقلب الخليط جيدًا حتى يتجانس.

- يترك الخليط ليرتاح قليلًا حتى يتشرب السميد السوائل.

- يصب الخليط فى صينية مدهونة، ويفرد بالتساوى.

- تدخل الصينية إلى فرن ساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا.

- يحضر الشربات بغلى السكر مع الماء ثم إضافة عصير الليمون.

بعد خروج البسبوسة من الفرن، يصب عليها الشربات الساخن وتترك لتتشرب جيدًا.

طريقة عمل البسبوسة نادية السيد

طريقة عمل البسبوسة العادية بالزبادي

مقادير البسبوسة بالزبادي

3 أكواب من دقيق السميد.

2 ملعقة جوز الهند.

1 كوب زبادي بلدي كبير.

1/2 ملعقة بيكنج بودر.

3/4 كوب سمن.

3/4 كوب سكر.

مكونات شربات البسبوسة

2 كوب سكر.

2 كوب ونصف ماء.

نصف ليمونة.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

ضعي السميد والبيكنج بودر وجوز الهند في وعاء سويا مع التقليب، وسخني الفرن جيدا على حرارة مرتفعة.

ضعي وعاء به السمن على النار للتسخين ولكن لا تصل للغليان، ثم ضعي عليها الزبادي و السكر مع التقليب ليذوب تماما.

ضعي السمن على خليط السميد مع التقليب حتى ينعم الخليط معك، ثم قومي بدهن صينية بقليل من السمن.

صُبِّي كمية البسبوسة في الصينية وضعيها في فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج تماما.

أعِدِّي الشربات عن طريق وضع وعاء على النار به السكر والماء مع التقليب، واتركيه حتى يغلي ثم اعصري عليه الليمون واتركيه يغلي حتى يعقد الشربات ويكون جاهزا.

اسكبي الشربات المغلي على البسبوسة بعد خروجها من الفرن مباشرة، وقومي بتغطيتها حتى تبرد ثم قدميها.