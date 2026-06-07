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9000 فدان طماطم ونشاط مكثف بالجمعيات الزراعية في الدقهلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

9000 فدان طماطم ونشاط مكثف بالجمعيات الزراعية في الدقهلية

الجمعيات الزراعية
الجمعيات الزراعية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود قطاع استصلاح الأراضي، أنشطته الميدانية، خلال النصف الثاني من شهر مايو الماضي، في إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأجرى الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع الاستصلاح جولة تفقدية موسعة بالمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بمحافظة الدقهلية؛ لمتابعة موقف المحاصيل الصيفية وعمليات صرف الأسمدة، وجهود حماية الأراضي الزراعية ومنع التعديات وتنفيذ الإزالة في المهد، والتصدي للمخالفات.

وفي سياق متصل، تعلن فوزي نجح القطاع خلال النصف الثاني من شهر مايو في إزالة 89 حالة تعدي في المهد على مساحة إجمالية بلغت 30 ألفاً و498 متراً مربعاً، فضلا عن فحص والرد على 28 نقطة متغير مكاني بمركز ومدينة برج العرب (بمراقبتي بنجر السكر ومطروح) مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وأكد انتهاء القطاع، خلال ذات الفترة من تطهير 56 مسقاة فرعية وخاصة بطول إجمالي بلغ 66 ألفاً و340 متراً، كذلك تطهير 32 مروى بطول إجمالي بلغ 34 ألفاً و250 متراً، بمراقبات شمال البحيرة، والفيوم، وكفر الشيخ.


وأشار إلى أنه تم تنظيم 20 ندوة إرشادية و20 يوماً حقلياً ركزت على زراعات: الذرة، الأرز، القطن، البطاطس، والطماطم، كما تناولت آليات تجهيز الأرض لزراعة السمسم، والأسس الفنية لتحقيق أعلى إنتاجية لمحصولي الأرز والقطن، فضلاً عن توعية المزارعين بكيفية التعامل مع التقلبات الجوية والتغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل، بجانب ندوات متخصصة في قطاع الموالح والمانجو، كذلك تم عقد دورة تدريبية لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات بمنطقة النهضة بمراقبة الإسكندرية.

واضاف رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أن الجمعيات الزراعية التابعة للقطاع، قد شهدت نشاطاً مكثفاً لتلبية احتياجات المزارعين، تضمنت توزيع تقاوي القطن، على المزارعين استعداداً للموسم الحالي، زراعة 9000 فدان طماطم صيفي بمراقبة الدقهلية، إضافة إلى حصاد 90% من مساحات بنجر السكر بمراقبات الدقهلية، وصان الحجر، وسهل الحسينية، مع استمرار توريد محصول القمح لصوامع مطروح، لافتا إلى أنه يجرى حاليا رفع كفاءة وتطوير جمعيتي (السرور، وزراعيين الإسماعيلية) بمراقبة الإسماعيلية، وتقنين أوضاع المشترين الصادر لهم قرارات إلغاء انتفاع بعد تثمينها من اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وأكد فوزي استمرار لجان المتابعة الميدانية في العمل بكامل طاقتها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم الخدمات للمزارعين على أكمل وجه ورصد أي محاولات للتعدي على الأراضي والتعامل معها فوراً.

الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة طماطم محصول القمح

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