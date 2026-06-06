قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوباء الذي أرعب العالم يعود.. هل تتكرر سيناريوهات الماضي؟
تمساح رملي عملاق يخطف أنظار المصطافين على شاطئ طور سيناء.. شاهد
خلال 24 ساعة.. الداخلية تعلن ضبط 110652 مخالفة مرورية و26 سائقا يتعاطى المخدرات
بلاش نتكلم في الماضي.. حسام عبد المجيد يروي لـ رويترز أزمات الزمالك وحظوظ المنتخب
عند تساوي تاريخ شغل الوظيفة.. كيف حسم القانون الأقدمية بين الموظفين؟
أكبر الانتصارات في كأس العالم.. نتائج تاريخية لا تُنسى
يتبع من خنقه.. متحدث الخارجية الإيرانية يرد على عون باللهجة اللبنانية
مصر فى كأس العالم.. عودة الحلم العالمي بقواعد جديدة وتحديات غير مسبوقة
أسعار الذهب اليوم السبت 6 يونيو.. كم وصل عيار 21 ؟
خلل تقني يمنح عشرات الجماهير تذاكر مجانية لمونديال 2026.. وفيفا يطالبهم بالسداد
لمدة 12 ساعة.. قطع المياه غدًا عن مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ
امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.. استبعاد رئيس لجنة وإحالة مراقب للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون مصري سعودي جديد في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور أسامة فقيه، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، وحماية البيئة.

من جهته، أعرب وزير الزراعة، عن عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مؤكدا على استمرار التنسيق والعمل الدؤوب لتحقيق التكامل الزراعي والبيئي بما يخدم خطط التنمية المستدامة في البلدين.


وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية،  على أهمية توحيد وتنسيق المواقف بين مصر والمملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر، وبما يخدم المصالح المشتركة للدولتين والمنطقة العربية، وأهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة ودائمة بين وزارتي الزراعة في البلدين، تهدف إلى المتابعة المستمرة لكافة مجالات التعاون، فضلاً عن توليها مهام الإعداد والتنسيق للمشاركة في مؤتمر مكافحة التصحر المقرر عقده في دولة منغوليا خلال العام الجاري.

وأشارا إلى أهمية استمرار انعقاد اللجنة التنسيقية المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيرا الزراعة في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، لمتابعة المستجدات، والتنسيق المشترك في كافة الأمور المتعلقة بالقطاع الزراعي بما يساهم في تحقيق التكامل وتحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين.

ووجه وزير الزراعة الدعوة للمسئولين والفنيين والمستثمرين السعوديين، للاطلاع ميدانياً على المنشآت والمزارع المصرية المخصصة للتصدير سواء الحاصلات الزراعية، او الدواجن، والوقوف على مدى تطبيقها لأعلى معايير الجودة والأمان الحيوي، لافتا إلى أهمية تعزيز الاستثمارات بين البلدي الشقيق في الانشطة الزراعية المختلفة.

وشدد فاروق على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الأفريقية، بالنظر إلى ما تمتلكه من مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة ووفرة في الموارد المائية، لافتا إلى أن توجيه الاستثمارات المصرية والسعودية نحو القارة السمراء يمثل خطوة ركيزة لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، ومواجهة التحديات العالمية، الناجمة عن تغير المناخ واضطراب سلاسل الإمداد.

وأكد الوزير أن التكامل بين الخبرات الفنية المصرية ورؤوس الأموال والاستثمارات السعودية في أفريقيا من شأنه خلق شراكات تنموية مستدامة تعود بالنفع على المنطقة بأسرها.

واتفق الجانبان على المضي قدماً في إجراءات تجديد اتفاقية التعاون المشترك في مجال الخدمات البيطرية، بما يضمن تسهيل حركة التجارة وحماية الثروة الحيوانية في كلا البلدين، فضلا عن إمكانيات التعاون المشترك في تحسين سلالات الماشية والأغنام والماعز، اضافة الى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال استصلاح الأراضي.

الزراعة وزير الزراعة البيئة التصحر مجالات الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

بالصواريخ والطائرات المسيرة .. هجوم جوي على الكويت وبيان عاجل للجيش

مشاجرة في المترو

خناقة الشبشب في مترو الأنفاق.. فيديو سيدتين سودانيتين يثير ضجة واسعة

الدعم

الحكومة تعلن رسميا موعد التحول للدعم النقدي.. وهذه طريقة التنفيذ

يورتشيتش

مدرب بيراميدز يورتشيتش يفاجئ النادي بقرار الرحيل.. ما السبب؟

السيدة واطفالها

طلقني ورمى العيال.. أول تعليق من صاحبة فيديو تحريض الأولاد بالدعاء على الأب بالمقابر

عمرو أديب

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على مباراة مصر والبرازيل

الزمالك

خبير لوائح يكشف تفاصيل صادمة في حكم إيقاف قيد الزمالك لفترتين

الزمالك

أمير هشام: الزمالك ضم ثلاثي فاركو بـ110 ملايين وراتب الطبيب نصف مليون

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

خبير: منظومة التعليم في مصر تضم تنوعًا واسعًا من المدارس

صورة أرشيفية

الكشف عن دفنة نادرة لـ خنزير وتنوع فريد لطقوسه في تل كوم عزيزة بالبحيرة

جانب من الحلقة

القومي لذوي الإعاقة: منصة جديدة لبناء قاعدة بيانات دقيقة ورصد الاحتياجات

بالصور

فستان كاجوال .. فرح الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

محافظ الشرقية يتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسعار بي ام دبليو X6 موديل 2017 المستعملة في مصر

بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏
بي ام دبليو ‏X6‎‏ موديل 2017‏

تحذير للسائقين.. 6 أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة صيفا

أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة
أشياء خطرة لا يجب تركها داخل السيارة

فيديو

وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الدفاع مع البوسنة والهرسك

شاهد.. وزير الدفاع يشهد التوقيع على اتفاق تعاون مع البوسنة والهرسك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

المزيد