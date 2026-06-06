الزراعة: توفير 8.2 مليون شكارة أسمدة مدعمة للفلاحين عبر الجمعيات الزراعية

شهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أسبوعا حافلا بالأنشطة والجهود الميدانية المكثفة التي استهدفت دعم المزارعين والمربين، وحماية الرقعة الزراعية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ خطط الرقابة والمتابعة في مختلف المحافظات.



وفي إطار المتابعة المستمرة، حرص علاء فاروق وزير الزراعة على متابعة سير العمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، مع تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لمتابعة تقديم الخدمات للمزارعين والمصدرين والمربين دون انقطاع، والتعامل الفوري مع أي مستجدات أو شكاوى.



كما وجه الوزير رسالة شكر وتقدير إلى جميع العاملين بالوزارة من مهندسين وباحثين وأطباء بيطريين والعاملين بالهيئات والقطاعات المختلفة، تقديرا لجهودهم المتواصلة خلال فترة الإجازة وحرصهم على استمرار العمل وخدمة المواطنين.



وفي مجال دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، واصلت مديريات الزراعة بالمحافظات تنفيذ خطط الطوارئ خلال العيد، حيث تم توفير أكثر من 8.2 مليون شكارة أسمدة من خلال الجمعيات الزراعية، إلى جانب تشغيل 342 غرفة عمليات فرعية لمتابعة صرف الأسمدة وتقديم الدعم الفني والتواصل المستمر مع المزارعين.



كما أكدت الوزارة استمرار منظومة صرف الأسمدة المدعمة دون أي تغيير، نافية ما تردد بشأن إلغاء الدعم، ومشددة على أن أكثر من خمسة ملايين مزارع مستفيد من منظومة الكارت الذكي يحصلون على مستحقاتهم السمادية المقررة لضمان استمرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ملف حماية الأراضي الزراعية، كثفت الوزارة جهودها خلال أيام العيد لمنع التعديات والبناء المخالف، حيث تم إزالة 90 حالة تعدٍ في ثاني أيام عيد الأضحى، فضلاً عن إزالة 28 حالة تعدٍ أخرى في المهد خلال ثالث أيام العيد بعدد من المحافظات، مع استمرار الحملات الميدانية المكثفة في رابع وآخر أيام الإجازة.



وشملت أعمال المتابعة والمرور الميداني محافظات القليوبية والبحيرة والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج، مع استمرار انعقاد غرف العمليات على مدار الساعة لرصد أي محاولات تعدٍ والتعامل معها بشكل فوري حفاظًا على الرقعة الزراعية.



وفي إطار جهود الوزارة لحماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء، أعلنت الوزارة ذبح 35 ألفًا و514 أضحية داخل المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية مجانًا للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى، تحت إشراف بيطري كامل لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

كما واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية أداء دوره الرقابي بكفاءة، حيث استقبل وفحص أكثر من 2500 عينة خلال أيام العيد، بينما بلغ إجمالي العينات التي تم تحليلها وإصدار شهادات بشأنها خلال الأسبوع أكثر من 3451 عينة من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية.



وفي السياق ذاته، أعلن معهد بحوث الصحة الحيوانية فحص 1919 عينة خلال إجازة عيد الأضحى، ضمن خطة الطوارئ التي تستهدف تأمين الثروة الحيوانية وضمان سلامة الغذاء ومراقبة الأمراض الوبائية.



وعلى صعيد الأنشطة البحثية والعلمية، كثفت وزارة الزراعة متابعتها للمحطات والتجارب البحثية، حيث أجرى الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، سلسلة من الجولات الميدانية بمحافظة كفر الشيخ شملت المحطات البحثية والإنتاجية وعددًا من المشروعات الزراعية، بهدف متابعة سير العمل وتعزيز الاستفادة من نتائج البحوث الزراعية.



كما تفقد رئيس المركز معهدي بحوث وقاية النباتات والإنتاج الحيواني لمتابعة الأنشطة البحثية وتحفيز الباحثين على الابتكار وتطوير الحلول العلمية التي تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية والحيوانية.



وفي إطار تطوير البنية البحثية، تابعت الوزارة التجهيزات النهائية لإنشاء فرع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف بمحطة البحوث الزراعية بسخا، بما يدعم جهود تطوير قطاع الأعلاف وتحسين الإنتاج الحيواني.



وعلى مستوى الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، استعرضت الوزارة جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال شهر مايو الماضي، والتي نفذت 1345 إجراءً متنوعًا لتنظيم وضبط سوق المبيدات، ودعم الصناعة الوطنية، والتأكد من جودة المنتجات المتداولة، بما يضمن الاستخدام الآمن والفعال للمبيدات وحماية الإنتاج الزراعي.



كما واصل قطاع الخدمات الزراعية والحجر الزراعي جولاته التفقدية على منافذ الحجر الزراعي ومحطات التعبئة، خاصة بمنطقة العبور، لمتابعة إجراءات الفحص والتصدير وتسهيل الخدمات المقدمة للمصدرين وضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية.



وفي قطاع الإنتاج الحيواني والأعلاف، استعرض المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف نتائج أعماله خلال شهر مايو، حيث فحص 672 شحنة واردة من إضافات الأعلاف، وأجرى أكثر من 1500 تحليل معملي، وسحب مئات العينات الرقابية من مصانع الأعلاف، فضلاً عن إصدار شهادات مطابقة لـ51 شحنة تصديرية وتنفيذ 222 تجربة تشغيل لخطوط إنتاج جديدة بمصانع الأعلاف.

كما استقبل المركز نحو 500 شحنة أسمدة للفحص والمراجعة الفنية، إلى جانب مواصلة إجراءات تسجيل خامات وإضافات الأعلاف والأسمدة المحلية والمستوردة دعمًا للاستثمار وتطوير الصناعة الوطنية.



وفي مجال التعاون الدولي والبيئة، استضافت مصر ممثلة في وزارة الزراعة الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية للمفاوضين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر (COP17)، بما يعكس الدور المصري الفاعل في القضايا البيئية والتنموية على المستوى القاري والدولي.

كما شارك المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في عدد من الفعاليات الدولية المتخصصة، من بينها معرض "FI-Africa" وندوات منظمة الصحة العالمية المعنية بسلامة الغذاء والأمراض المنقولة عبر الأغذية، حيث استعرض التجربة المصرية في تطوير نظم الرقابة وتحسين جودة الصادرات الزراعية.



وفي جانب الخدمات الجماهيرية والترفيهية، أعلنت الوزارة استقبال حدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك بالزمالك أكثر من 101 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات مكثفة وخدمات متكاملة ساهمت في توفير تجربة ترفيهية آمنة ومميزة للمواطنين.



كما حذرت الوزارة المواطنين من صفحات إلكترونية مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي بيع منتجات غذائية وعسل نحل تابع للوزارة، مؤكدة أن منافذ البيع الرسمية معروفة ومعلنة، وأن الوزارة لا تقوم ببيع منتجاتها إلكترونيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي ملف المحاصيل الاستراتيجية، أعلنت الوزارة تحقيق طفرة كبيرة في توريد محصول القمح المحلي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حتى الآن 4.3 مليون طن بنسبة بلغت 86% من المستهدف، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتحفيزهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.