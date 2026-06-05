الزراعة: 812 ترخيصًا جديدًا و111 مليون جنيه لمربي الماشية خلال شهر واحد

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار 812 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، خلال شهر مايو الماضي.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال الشهر ذاته.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الالتزام بالضوابط والمعايير، ضمن جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص تشغيل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات.

وأشار سليمان، إلى أنه تم خلال شهر مايو الماضي إصدار عدد 812 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 185 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف، أنه تم خلال شهر مايو أيضا، إعتماد صرف مبلغ 111,230,000 مليون جنيه لعدد 80 مستفيد لتربية وتسمين عدد 1600 رأس ماشية ضمن المشروع القومى للبتلو، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و 672 مليون جنيه، إستفاد منها حوالى 45,766 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصرى، وإجمالي الرؤوس الممولة يزيد عن 531,381 ألف رأس ماشية.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم الموافقة أيضا على تسجيل 650 تسجيلة لمخاليط الأعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم 345 تسجيلة محلية، و 305 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، فضلاً عن إصدار عدد 64 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وتابع، أنه تم أيضاً تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 29 مصنع أعلاف بعدد 70 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) في عدد من المحافظات تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك، كما تم سحب 699 عينه رقابيه من مخاليط وإضافات أعلاف متنوعه من مصانع الأعلاف بمشاركة المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف

وشدد سليمان على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف وخاماتها، حيث تم خلال ذات الفترة شن حملات على العديد من مصانع ومتاجر الأعلاف بعدة محافظات للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، وكذلك الإستوثاق من طرح أعلاف بالسوق المحلي طبقاً للتسجيلات المعتمدة من وزارة الزراعة والمصنعة بمصانع مرخصة من وزارة الزراعة، مع إجراء الفحوصات والتحليلات المعملية على عينات مخاليط الأعلاف المصنعة والخامات الداخلة فى تركيبها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.

وأشار سليمان إلى أنه تم تنظيم 7 ندوات توعوية وإرشادية وتدريبات عملية لصغار المربين وتدريبهم على أفضل التقنيات في مهارات تغذية ورعاية القطعان للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف في عدد من المحافظات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومديريات الزراعة المختصة.

وفي إطار الدور المجتمعى الذى تقوم به وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى، لنشر الوعى البيطرى والزراعى، وتحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المربيين والمزارعين، بما ينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاج الحيوانى وتحسين مستوى المعيشة بالريف المصرى، تم تنظيم قافلة إرشادية، بيطرية وعلاجية مجانية ببعض القرى بمحافظة المنوفية بهدف رفع الوعى الزراعى والبيطرى لدى المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية والإرشادية للمربيين بالمجان، حيث شارك في القافلة الجهات المعنيه من الوزارة (قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة - الهيئة العامة للخدمات البيطرية - الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى - معهد بحوث التناسليات الحيوانية - معهد بحوث صحة الحيوان - معهد بحوث الإنتاج الحيوانى - مديريتى الزراعة والطب البيطرى بالمنوفية).

واضاف أن القطاع قام بالتنسيق مع الجهات المعنيه بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث تم توفير عدد (600) منفذ تسويقى ثابت و متحرك على مستوى محافظات الجمهورية، وتم توفير كافة أنواع اللحوم من مصادر مختلفة ومتنوعة لتغطى كافة الأذواق والطلبات بأسعار مناسبة في متناول الجميع، بالإضافة الى الأشتراك مع بعض شركات ومزارع القطاع الخاص لتوفير أكثر من 15 ألف رأس أضحية سواء كانت أبقار أو جاموس أو أغنام أو ماعز بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20 - 25%).

واوضح انه تم تكثيف الرقابة والمتابعة على الأسواق والشوادر وأماكن بيع الأضاحى للتأكد والإستوثاق من سلامة الأضاحى المطروحة بالإشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مؤكدا مواصلة طرح كميات من بيض المائدة والفراخ المجمدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال المشاركه بعدد 5 منافذ تسويقية متحركة بأسعار أقل عن مثيلاتها في الاسواق بنسبة تخفيض تتراوح من (20- 25%).

وقال سليمان أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن، ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، لافتا إلى أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية والتي تشمل الصفحة الرسميه للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، فضلاً عن تطبيقات التليفون المحمول، فيما يتعلق بالخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات واستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.