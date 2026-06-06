إجراء قرعة علنية لتوزيع 120 قطعة أرض زراعية على شباب الوادي الجديد

أجرت محافظة الوادي الجديد ، القرعة العلنية لتخصيص آبار الشباب بقرية تنيدة، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بدعم الشباب وتمكينهم من الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة، والتوسع في إتاحة تقسيمات أراضي المواطنين الزراعية والسكنية وتعزيز جهود التوطين والتنمية .

توزيع 120 قطعة ارض

وقالت محافظ الوادي الجديد، إن القرعة أسفرت عن اختيار عدد (120) مستفيدًا من إجمالي (290) متقدمًا مستوفٍ للشروط، بواقع (5) أفدنة لكل مستفيد ضمن نطاق (3) آبار بقرية تنيدة، وذلك وفقًا لمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

على جانب آخر، تسعى محافظة الوادي الجديد خلال الفترة المقبلة إلى الحد من البناء العشوائي وتوفير مجتمعات عمرانية مخططة تتوافر بها الخدمات الأساسية، فضلًا عن دعم الاستقرار الاجتماعي للأسر والشباب الراغبين في إقامة مساكن خاصة بهم داخل قراهم، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والمرافق العامة، بما يحقق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالمناطق الريفية والنائية.