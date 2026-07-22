مخدر الأيس أون لاين .. القبض على أدمن صفحة بيع المخدرات على الانترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) وبحوزته (كمية لمخدر الآيس – هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع المواد المخدرة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





