وزارة الزراعة الأمريكية ترصد الدودة آكلة اللحم الحي للمرة الثانية بولاية تكساس

رصدت وزارة الزراعة الأمريكية، الليلة الماضية، ثاني حالة للدودة الحلزونية آكلة اللحم الحي في ولاية تكساس، في الوقت الذي تسارع فيه الوزارة لاحتواء تفشي المرض الذي يتسبب في نفوق الأبقار.

وقال دودلي هوسكينز، وكيل وزارة الزراعة لبرامج التسويق والتنظيم في بيان على الموقع الرسمي للوزارة، إن وزارة الزراعة الأمريكية استجابت بسرعة إزاء هذا الرصد الثاني، مما يدل على استعدادها التام لاحتواء تفشي المرض.

وكتبت الوزارة الزراعة على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، "أنه تم إنشاء مناطق لمراقبة الحركة، كما تم تكثيف المراقبة، وتوفير مستلزمات العلاج من خلال [لجنة صحة الحيوان في تكساس] .. لقد هزمنا هذه الآفة من قبل، وسنفعل ذلك مرة أخرى".

وهذه هي الحالة الثانية المؤكدة في تكساس منذ عام 1966، وقد أفاد المسؤولون بأن نتائج الفحوصات التي أجريت على عينات أخرى من المنطقة المحيطة جاءت سلبية.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الدودة الحلزونية آكلة اللحم تعد نوعًا من الذباب الطفيلي الذي يتغذى على الأنسجة الحية أو لحم الحيوانات ذوات الدم الحار، بما في ذلك البشر.

وبمجرد أن يفقس البيض، تستخدم المئات من اليرقات أفواهها الحادة لالتهام اللحم الحي، مما يؤدي في النهاية إلى نفوق المضيف إذا لم يتم علاجه.

وتنتشر هذه الحشرة عادةً في أمريكا الجنوبية وأجزاء من منطقة البحر الكاريبي، غير أن هيئة خدمات الصحة الحيوانية والنباتية الأمريكية تشير إلى أنها تتوغل بشكل مطرد شمالاً نحو أمريكا الوسطى والمكسيك منذ عام 2023.

وقد أغلقت جميع منافذ الدخول الجنوبية إلى الولايات المتحدة أمام تجارة الماشية في يوليو الماضي بناءً على أمر صادر عن وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز.

وتوقعت هيئة الصحة الحيوانية والنباتية العام الماضي أن تفشياً واسع النطاق للمرض قد يلحق خسائر باقتصاد ولاية تكساس بقيمة 1.8 مليار دولار.