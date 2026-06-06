وكيل زراعة كفر الشيخ يتابع ميدانيا منظومة صرف الأسمدة الصيفية | صور

أجرى المهندس فخري منصور باز، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اليوم، جولة ميدانية موسعة لمتابعة منظومة صرف الأسمدة الصيفية بالجمعيات الزراعية التابعة للإدارة الزراعية ببيلا وذلك بحضور المهندس محمود عبد الباقي مدير الإدارة الزراعية.

يأتي هذا في إطار توجيهات علاء فاروق وزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ وتأكيداً على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

شملت جولة المرور الميداني متابعة صرف الأسمدة والتحقق من مدى الالتزام بالضوابط المقررة لصرف مستلزمات الإنتاج وكذلك تدقيق ومطابقة الأرصدة من خلال مراجعة الدفاتر المخزنية ومقارنتها فعلياً بالكميات المتوفرة على منظومة “كارت الفلاح”، بالإضافة الي التأكيد على صرف الأسمدة للمحاصيل الصيفية (القطن، الأرز، الذرة) وفقاً للحصر الفعلي على الطبيعة.

ووجه وكيل الوزارة بحل أي مشكلات تقنية تواجه المزارعين أثناء استخدام "كارت الفلاح" فوراً لمنع تعطل الصرف مع إلزام الجمعية الزراعية بالإعلان عن أسعار الأسمدة المدعمة والكميات المتوفرة في مكان ظاهر لجميع المزارعين.