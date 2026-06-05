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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مسجد بر الوالدين بقرية الصافية في كفر الشيخ | صور

افتتاح مسجد في كفر الشيخ
افتتاح مسجد في كفر الشيخ
محمود زيدان

افتتحت مديرية أوقاف كفر الشيخ مسجد بر الوالدين بقرية الصافية التابعة لمركز دسوق، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، ليصبح صرحًا دينيًّا وحضاريًّا متكاملًا، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله -عز وجل - مبنى ومعنى، وتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين.

وشهد الافتتاح أداء شعائر صلاة الجمعة بحضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والسياسية، وجموع المصلين من أهالي القرية، وسط أجواء إيمانية عامرة بالسكينة والروحانية.

وتناولت خطبة الجمعة الموحدة موضوع: «كن راضيًا وإياك والتباهي»، حيث أكدت أهمية الرضا بقضاء الله تعالى، والتحلي بالتواضع والإخلاص، والابتعاد عن مظاهر التفاخر والتباهي.

كما تناولت الخطبة الثانية خطر إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وآثاره السلبية على الأسرة والمجتمع، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الرشيد للتقنيات الحديثة فيما ينفع الفرد والمجتمع.

وأكد الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، أن جميع مساجد المحافظة التزمت بالخطبة الموحدة والوقت المحدد لشعائر الجمعة، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تُسهم في تحقيق الانضباط والارتقاء بالعمل الدعوي على مستوى المحافظة.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ قرية الصافية دسوق

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