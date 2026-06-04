مراجعات نهائية .. مستقبل وطن كفر الشيخ يدعم طلاب الشهادة الإعدادية | صور

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في مادة الرياضيات (Math الرسمي واللغات)، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب وحرصه على دعم العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

جاء ذلك بحضور اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد فاروق مبارك وكيل المديرية، وأحمد أبو الفتوح مدير إدارة التعليم الإعدادي، ووليد الشهاوي موجه عام الرياضيات، إلى جانب عدد من القيادات التعليمية والحزبية.

وأكد اللواء سعيد عمارة، أن حزب مستقبل وطن يضع ملف التعليم على رأس أولوياته، ويحرص على تقديم كل أوجه الدعم للطلاب وأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري والاستثمار في العقول الشابة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم لإنجاح هذه المبادرات التعليمية المهمة.

من جانبه، أعرب الدكتور علاء جودة عن سعادته بالإقبال الكبير من الطلاب، مؤكدًا أن هذه المراجعات تأتي ضمن خطة المديرية لدعم الطلاب قبل الامتحانات، وتوفير أفضل المناخات التعليمية لهم، موجهًا الشكر للمعلمين المشاركين في المراجعات لما بذلوه من جهد كبير لخدمة أبنائهم الطلاب.

وتولى شرح المراجعات نخبة من معلمي الرياضيات بالمحافظة، على رأسهم أحمد أبو شعيشع ومحمد فكري، وسط تفاعل كبير من الطلاب الذين حرصوا على الاستفادة من الشرح والمراجعة النهائية لأهم أجزاء المنهج.